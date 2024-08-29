Beşiktaş ile Lugano bugüne kadar toplam 3 kez karşılaştı! Eşitlik bugün bozulacak
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ikinci maçları kapsamında Beşiktaş ile Lugano bugün karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Beşiktaş'ın bu zamana kadarki Lugano maçları istatistikleri gündeme geldi.
Siyah-beyazlılar bugün Avrupa Ligi bileti almak için İsviçre ekibi Lugano karşısında maça çıkacak.
Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş'ın Lugano maçlarındaki istatistikleri merak edildi.
Beşiktaş ile Lugano bu zamana kadar Avrupa maçlarında dördüncü kez karşı karşıya geliyor.
BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇLARININ İSTATİSTİKLERİ
Beşiktaş ile Lugano bu zamana kadar toplam 3 kere karşı karşıya geldi.
Bu karşılaşmalarda iki takım da birer kez galibiyet alırken geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada ise berabere kaldı.
Siyah-beyazlılar ve Lugano arasında bugün oynanacak olan karşılaşmada eşitlik bozulacak.
Beşiktaş bu zamana kadar Lugano'ya toplam 7 gol attı.
Lugano ise kara kartallar karşısında sadece 5 gol şansı bulabildi.
Bu maçlarda siyah-beyazlılar 8 sarı, 1 sarıdan-kırmızı, 1 kırmızı kart görürken İsviçre ekibi ise 5 sarı, 1 kırmızı kart gördü.
İki takım arasında oynanan karşılaşmaların tarihleri ve sonuçları ise şöyle:
- 22 Ağustos 2024 - UEFA Konferans Ligi - Lugano-Beşiktaş 3:3
- 14 Aralık 2023 - UEFA Konferans Ligi - Lugano-Beşiktaş 0:2
- 5 Ekim 2023 - UEFA Avrupa Ligi - Beşiktaş-Lugano 2:3