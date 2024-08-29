Beşiktaş ile Lugano bugüne kadar toplam 3 kez karşılaştı! Eşitlik bugün bozulacak

29 Ağustos 2024 11:49 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 12:07

Son dakika | Beşiktaş'ta bir transfer daha! Felix Uduokhai resmen açıklandı

Son dakika | Beşiktaş'ta bir transfer daha! Felix Uduokhai resmen açıklandı

Siyah-beyazlılar bugün Avrupa Ligi bileti almak için İsviçre ekibi Lugano karşısında maça çıkacak.

Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş'ın Lugano maçlarındaki istatistikleri merak edildi.

Beşiktaş ile Lugano bu zamana kadar Avrupa maçlarında dördüncü kez karşı karşıya geliyor.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇLARININ İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş ile Lugano bu zamana kadar toplam 3 kere karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmalarda iki takım da birer kez galibiyet alırken geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmada ise berabere kaldı.

Siyah-beyazlılar ve Lugano arasında bugün oynanacak olan karşılaşmada eşitlik bozulacak.

Beşiktaş bu zamana kadar Lugano'ya toplam 7 gol attı.

Lugano ise kara kartallar karşısında sadece 5 gol şansı bulabildi.

Bu maçlarda siyah-beyazlılar 8 sarı, 1 sarıdan-kırmızı, 1 kırmızı kart görürken İsviçre ekibi ise 5 sarı, 1 kırmızı kart gördü.

İki takım arasında oynanan karşılaşmaların tarihleri ve sonuçları ise şöyle: