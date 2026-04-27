Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Beşiktaş Karagümrük CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Beşiktaş Karagümrük canlı yayın ile ekranlara geliyor! Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Beşiktaş ile Fatih Karagümrük, Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Ligde üst sıraları zorlayan siyah-beyazlı ekip, sahasında oynayacağı mücadelede puan kaybını telafi etmeye çalışacak. Alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Fatih Karagümrük ise deplasmanda sürpriz bir sonuç almak için sahaya çıkacak. Kritik mücadele saat 20.00’de başlayacak ve futbolseverler karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek. Beşiktaş Karagümrük maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş Karagümrük canlı maç yayını bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Beşiktaş Karagümrük CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
27.04.2026
saat ikonu 19:29
|
GÜNCELLEME:
27.04.2026
saat ikonu 19:32

, ’in 31. haftasında sahasında ’ü ağırlayacak. İki takım da farklı hedefler doğrultusunda sahaya çıkacak.

HABERİN ÖZETİ

Beşiktaş Karagümrük CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak ve iki takım da farklı hedeflerle sahaya çıkacak.
Beşiktaş Karagümrük canlı izle! Beşiktaş taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isterken, Fatih Karagümrük deplasmanda puan arayacak.
Beşiktaş Karagümrük canlı izle kaçak, link yasal değildir. Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Batuhan Kolak görev alacak.
Beşiktaş Karagümrük canlı maç izle! Maç beIN Sports 2 ve TOD TV platformundan canlı yayınlanacak.
Beşiktaş Karagümrük canlı izle bedava maç izle! Süper Lig tarihinde iki takım 18. kez karşı karşıya gelecek; Beşiktaş 12 galibiyetle üstünlüğünü koruyor.
Beşiktaş ligde 30 hafta sonunda 55 puanla 4. sırada, Fatih Karagümrük ise 20 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 34 saniyeye düşürüldü.

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK CANLI İZLE

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak mücadele bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Batuhan Kolak görev alacak. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isterken, konuk ekip deplasmanda puan arayacak.

Beşiktaş Karagümrük CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca internet üzerinden izlemek isteyenler, TOD TV platformu aracılığıyla müsabakayı takip edebilecek. Yurt dışında ise çeşitli kanalları üzerinden yayınlanacak olan mücadele, geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

Beşiktaş Karagümrük CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU

Beşiktaş Karagümrük maç kadrosu belli oldu:

Beşiktaş 11: Vasquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Rashica, El Bilal, Oh.

Karagümrük 11: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladonevic, Berkay, Bartuğ, Traore, Larsson, Barış, Serginho.

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK İSTATİSTİKLERİ

İki ekip lig tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 17 mücadelede Beşiktaş 12 galibiyet alırken, Fatih Karagümrük 2 kez sahadan galip ayrıldı, 3 maç ise beraberlikle tamamlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip 37 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı da Beşiktaş 2-0 kazandı.

Beşiktaş Karagümrük CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Beşiktaş, rakibiyle oynadığı son üç lig maçını kazandı ancak bu seriyi dört maça çıkaramadı. Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fatih Karagümrük ise deplasmanda oynadığı son 33 lig maçında kalesini gole kapatamadı. Ayrıca Beşiktaş, rakibiyle oynadığı 17 maçın 16’sında gol buldu ve 7 karşılaşmada gol yemedi.

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayını televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler bu kanal üzerinden maçı izleyebilecek. Karşılaşma aynı zamanda dijital platformlardan da erişilebilir olacak.

TOD TV kullanıcıları da internet bağlantısı üzerinden mücadeleyi canlı izleyebilecek. Yurt dışında ise Arjantin’de Fox Sports 2, Bosna Hersek’te Sport Klub 1, Fransa’da beIN Sports MAX 7, Nijerya’da DStv Now ve Romanya’da Prima Play karşılaşmayı yayınlayacak.

Beşiktaş Karagümrük maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Arjantin: Fox Sports 2 Argentina

Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR

Fransa: beIN Sports MAX 7

Nijerya: DStv Now

Romanya: Prima Play

Beşiktaş Karagümrük CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK PUAN DURUMLARI

Beşiktaş, ligde 30 hafta sonunda 55 puanla 4. sırada yer alıyor. Son maçında Samsunspor’a mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmada puan kaybını telafi etmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ise bu mücadeleyle birlikte Süper Lig’de Beşiktaş’ın başında 100. maçına çıkacak.

Fatih Karagümrük ise 20 puanla 18. ve son sırada bulunuyor. Son haftayı Eyüpspor yenilgisiyle kapatan kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda puan alarak alt sıralardan çıkma mücadelesini sürdürmek istiyor. İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlarda bu sezon yalnızca bir galibiyet alabildi.

ETİKETLER
#Spor
#beşiktaş
#süper lig
#fatih karagümrük
#Maç Özeti
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.