Beşiktaş, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. İki takım da farklı hedefler doğrultusunda sahaya çıkacak.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş Karagümrük CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor Beşiktaş, Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak ve iki takım da farklı hedeflerle sahaya çıkacak. Beşiktaş taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isterken, Fatih Karagümrük deplasmanda puan arayacak. Karşılaşma bu akşam saat 20.00'de Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak ve hakem Batuhan Kolak görev alacak. Maç beIN Sports 2 ve TOD TV platformundan canlı yayınlanacak. Süper Lig tarihinde iki takım 18. kez karşı karşıya gelecek; Beşiktaş 12 galibiyetle üstünlüğünü koruyor. Beşiktaş ligde 30 hafta sonunda 55 puanla 4. sırada, Fatih Karagümrük ise 20 puanla 18. ve son sırada yer alıyor.

BEŞİKTAŞ KARAGÜMRÜK CANLI İZLE

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak mücadele bu akşam saat 20.00’de başlayacak. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşmada hakem Batuhan Kolak görev alacak. Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde kazanarak üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak isterken, konuk ekip deplasmanda puan arayacak.

Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Ayrıca internet üzerinden izlemek isteyenler, TOD TV platformu aracılığıyla müsabakayı takip edebilecek. Yurt dışında ise çeşitli spor kanalları üzerinden yayınlanacak olan mücadele, geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK MAÇ KADROSU

Beşiktaş Karagümrük maç kadrosu belli oldu:

Beşiktaş 11: Vasquez, Taylan, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Olaitan, Rashica, El Bilal, Oh.

Karagümrük 11: Grbic, Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Mladonevic, Berkay, Bartuğ, Traore, Larsson, Barış, Serginho.

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK İSTATİSTİKLERİ

İki ekip lig tarihinde 18. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 17 mücadelede Beşiktaş 12 galibiyet alırken, Fatih Karagümrük 2 kez sahadan galip ayrıldı, 3 maç ise beraberlikle tamamlandı. Bu karşılaşmalarda siyah-beyazlı ekip 37 gol atarken, kalesinde 12 gol gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı da Beşiktaş 2-0 kazandı.

Beşiktaş, rakibiyle oynadığı son üç lig maçını kazandı ancak bu seriyi dört maça çıkaramadı. Siyah-beyazlılar, sahasında oynadığı 8 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Fatih Karagümrük ise deplasmanda oynadığı son 33 lig maçında kalesini gole kapatamadı. Ayrıca Beşiktaş, rakibiyle oynadığı 17 maçın 16’sında gol buldu ve 7 karşılaşmada gol yemedi.

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Yayını televizyondan takip etmek isteyen futbolseverler bu kanal üzerinden maçı izleyebilecek. Karşılaşma aynı zamanda dijital platformlardan da erişilebilir olacak.

TOD TV kullanıcıları da internet bağlantısı üzerinden mücadeleyi canlı izleyebilecek. Yurt dışında ise Arjantin’de Fox Sports 2, Bosna Hersek’te Sport Klub 1, Fransa’da beIN Sports MAX 7, Nijerya’da DStv Now ve Romanya’da Prima Play karşılaşmayı yayınlayacak.

Beşiktaş Karagümrük maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Arjantin: Fox Sports 2 Argentina

Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR

Fransa: beIN Sports MAX 7

Nijerya: DStv Now

Romanya: Prima Play

BEŞİKTAŞ - KARAGÜMRÜK PUAN DURUMLARI

Beşiktaş, ligde 30 hafta sonunda 55 puanla 4. sırada yer alıyor. Son maçında Samsunspor’a mağlup olan siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmada puan kaybını telafi etmek istiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın ise bu mücadeleyle birlikte Süper Lig’de Beşiktaş’ın başında 100. maçına çıkacak.

Fatih Karagümrük ise 20 puanla 18. ve son sırada bulunuyor. Son haftayı Eyüpspor yenilgisiyle kapatan kırmızı-siyahlı ekip, deplasmanda puan alarak alt sıralardan çıkma mücadelesini sürdürmek istiyor. İstanbul takımlarıyla oynadığı maçlarda bu sezon yalnızca bir galibiyet alabildi.