Beşiktaş Kasımpaşa hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Beşiktaş Kasımpaşa canlı yayın hangi kanalda açıklandı. Beşiktaş - Kasımpaşa maç kadrosu, maçın başlamasına kısa bir süre kala belli oldu. Beşiktaş JK ile Kasımpaşa SK, Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında karşı karşıya geliyor. Süper Lig kapsamında oynanacak mücadelede siyah-beyazlı ekip, ligde üst sıralardaki yerini koruma mücadelesi verirken, konuk ekip alt sıralardan uzaklaşmak için sahaya çıkacak. İki takım arasında son dönemde oynanan karşılaşmalarda Kasımpaşa’nın üstünlüğü dikkat çekerken, Beşiktaş uzun süredir rakibi karşısında galibiyet alamıyor. Beşiktaş - Kasımpaşa nerede izlenir? İşte Beşiktaş Kasımpaşa canlı maç yayını…

Beşiktaş Kasımpaşa hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 19:17
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 19:19

Trendyol ’in 27. haftasında Beşiktaş JK, sahasında Kasımpaşa SK’yı konuk edecek. ’nda oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Beşiktaş Kasımpaşa detayları belli oldu. İşte Beşiktaş Kasımpaşa canlı yayın bilgileri…

Beşiktaş Kasımpaşa hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA CANLI İZLE

Beşiktaş JK ile Kasımpaşa SK arasında oynanacak mücadele, Süper Lig’in haftanın dikkat çeken karşılaşmalarından biri olarak programda yer alıyor. İki ekip de puan tablosunda üst sıralara tırmanma hedefiyle sahaya çıkarken, Beşiktaş taraftarı iç sahada oynanacak bu karşılaşmada takımından galibiyet bekliyor. Siyah-beyazlı ekip, özellikle son haftalarda yaşadığı puan kayıplarını telafi etmek adına bu karşılaşmayı önemli görüyor.

Beşiktaş Kasımpaşa hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Kasımpaşa cephesinde ise deplasmandan alınacak puan ya da puanlar ligdeki konum açısından önem taşıyor. Lacivert-beyazlı ekip, geçtiğimiz hafta aldığı galibiyetin ardından moral bulmuş durumda. İki takım arasında oynanan son karşılaşmalar incelendiğinde Kasımpaşa’nın üstünlüğü dikkat çekerken, Beşiktaş ise uzun süredir rakibini mağlup edemiyor. Bu akşam oynanacak Beşiktaş Kasımpaşa maçı canlı yayın ile ekranlara gelecek.

Beşiktaş Kasımpaşa hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA PUAN DURUMLARI

Beşiktaş JK, ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Siyah-beyazlı ekip, topladığı 49 puanla haftaya 4. sırada girdi. Üst sıralardaki yerini korumak isteyen Beşiktaş, bu karşılaşmadan alacağı sonuçla milli araya moralli gitmek istiyor.

Kasımpaşa SK ise geride kalan 26 haftada 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet yaşadı. 24 puanla 14. sırada bulunan lacivert-beyazlı ekip, alt sıralardan uzaklaşmak adına kritik bir mücadeleye çıkıyor. Takım, son haftada aldığı galibiyetin ardından bu karşılaşmada da puan arayacak.

Beşiktaş Kasımpaşa hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma, Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak ve futbolseverler mücadeleyi hem televizyondan hem de dijital platformlardan takip edebilecek. Türkiye’de Süper Lig yayın haklarını elinde bulunduran platformlar üzerinden karşılaşma canlı olarak ekranlara gelecek.

Yurt dışında ise farklı yayıncı kuruluşlar üzerinden maç yayını yapılacak. Bosna Hersek’te Sport Klub 1 HR, Brezilya’da ESPN 4, Nijerya’da DStv Now, Portekiz’de Sport TV1 ve Şili’de ESPN6 Sur kanalları mücadeleyi ekranlara taşıyacak.

Beşiktaş Kasımpaşa hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

Beşiktaş Kasımpaşa maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Bosna Hersek: Sport Klub 1 HR

Brezilya: ESPN 4

Nijerya: DStv Now

Portekiz: Sport TV1

Şili: ESPN6 Sur

Beşiktaş Kasımpaşa hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA MAÇ KADROSU

Beşiktaş - Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11 açıklandı:

Beşiktaş maç kadrosu ilk 11: Ersin, Murillo, Agbadou, Uduokhai, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Cerny, Olaitan, Oh.

Kasımpaşa maç kadrosu ilk 11: Gianniotis, Winck, Becao, Arous, Kamil Ahmet, Cafu, Baldursson, Diabate, Ben Ouanes, Allevinah, Benedyczak.

Beşiktaş Kasımpaşa hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç kadrosu açıklandı

BEŞİKTAŞ KASIMPAŞA HANGİ KANALDA?

Mücadele, Türkiye’de 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca TOD TV platformu üzerinden de karşılaşma internet aracılığıyla izlenebilecek.

Digiturk aboneleri, uydu üzerinden doğrudan kanala erişim sağlayarak maçı takip edebilecek. Bunun yanı sıra beIN Connect üzerinden de bilgisayar, telefon ve tablet gibi cihazlarla canlı yayın imkanı bulunuyor.

