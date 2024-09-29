Beşiktaş, Kayserispor ile oynadığı son 5 maçın 4'ünü kazandı

29 Eylül 2024 15:41 - Güncelleme : 29 Eylül 2024 15:58

Trendyol Süper Lig'in yedinci haftası kapsamında Kayserispor-Beşiktaş karşılaşması oynanacak. Taraftarlar Kayserispor-BJK maçının ne zaman, saat kaçta hangi kanalda oynanacağını ve istatistiklerini merak ediyor.

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Beşiktaş​ bu hafta Süper Lig​'de Kaysersipor deplasmanına gidiyor.

Ligin birinci sırasına yer alan Galatasaray ile farkı kapatmak için siyah-beyazlılar karşılaşmadan 3 puan almak istiyor.

Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Kaysersipor-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda ve istatistikleri gündeme geldi.

KAYSERİSPOR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Rhg Enertürk Enerji Stadyumu'nda oynanacak olan Kaysersipor-Beşiktaş karşılaşması 30 Eylül 2024 Pazartesi günü saat 20.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıkladığı bilgilere göre karşılaşmayı Atilla Karaoğlan​ yönetecek.

Yardımcı hakem olarak ise Ceyhun Sesigüzel ile Hakan Yemişken görev alacak.

Maçın dördüncü hakeminin ise Erdem Mertoğlu olduğu açıklandı.

KAYSERİSPOR-BJK HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de 13 puanla dördüncü sırada yer alan Beşiktaş ile 3 puanla 17. sırada yer alan Kayserispor'un maçı beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Beşiktaş son oynadığı 5 lig karşılaşmasının hepsini kazanırken birinde ise berabere kaldı.

Kayserispor ise son 5 karşılaşmanın üçünde berabere, ikisinde ise mağlup olarak sahadan ayrıldı.

BEŞİKTAŞ KAYSERİSPOR İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş, Kayserispor ile toplam 44 maç karşı karşıya geldi.

Bu maçların 25'inde siyah-beyazlılar sahadan galip bir şekilde ayrılırken, 7'sinde berabere, 12'sinde ise mağlup oldu.

Süper Lig'de oynana son 5 karşılaşmanın bir tanesi haricinde ise hepsini Beşiktaş kazandı.