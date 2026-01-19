Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu, muhtemel 11! BJK'de 3 futbolcu yok

Beşiktaş - Kayserispor muhtemel 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. Trendyol Süper Lig'in 20. haftasının son karşılaşmaları kapsamında bugün Beşiktaş, Kayserispor ile Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu sezon 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 29 puan toplayan Beşiktaş güncel olarak ligde 5. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Kayserispor karşısında 3 puan alarak ilk 4'e yükselmeyi hedefliyor. Kayserispor ise bu sezon oynadığı 17 maçta 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligde 15. sırada yer alan Kayserispor son 3 haftada ise beraberlik ile sahadan ayrıldı. Kayserispor, Beşiktaş karşısında puan alarak küme hattından kendini uzaklaştırmayı planlıyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmaya saatler kala Beşiktaş - Kayserispor maç kadrosu, muhtemel 11'leri gündem oldu.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde milli takımdan dönen Wilfried Ndidi'nin sakatlığı bulunuyor. Nijeryalı yıldız Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Siyah beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı Tiago Djalo ise Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Tiago Djalo bu sezon Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor maçlarında da sarı kart görmüştü. Portekizli futbolcu karşılaşmada kart cezalısı olduğu için oynamayacak. Ayrıca Beşiktaş tarafından bugün yapılan açıklamaya göre Demir Ege Tıknaz maç kadrosundan çıkarıldı. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları tespit edildiği ifade edildi.

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham ise sarı kart sınırında yer alıyor. Kayserispor maçında kart görmeleri durumunda 19. hafta kapsamında oynanacak olan Eyüpspor maçında cezalı duruma düşecekler.

Kayserispor tarafında ise sakatlıkları bulunan Hosseini ve Jung mücadelede yer almayacak. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza alan Abdulsamet Burak ve Berkan Aslan'da karşılaşmada forma giyemeyecek.

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11

Beşiktaş - Kayserispor maçında teknik direktör Sergen Yalçın'ın Uduokhai ve Emirhan Topçu stoperde görevlendirmesi bekleniyor. Milli takımdan henüz yeni dönen El Bilal Toure'nin ise karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Emirhan, Uduokhai, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cengiz, Rashica, Cerny, Tammy Abraham

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennaser, Denswill, Ramazan, Furkan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha