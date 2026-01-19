Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu, muhtemel 11! BJK'de 3 futbolcu yok

Beşiktaş - Konyaspor maç kadrosu karşılaşmanın başlamasına saatler kala gündem oldu. Trendyol Süper Lig devre arasının ardından bütün heyecanıyla devam ediyor. Süper Lig'in 18. haftası kapsamında bugün Beşiktaş kendi evinde Kayserispor'u saat 20.00'de ağırlayacak. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Karşılaşmada siyah-beyazlılardan 3 futbolcu ise forma giyemeyecek. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Beşiktaş - Kayserispor maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu, muhtemel 11! BJK'de 3 futbolcu yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.01.2026
saat ikonu 17:30
|
GÜNCELLEME:
19.01.2026
saat ikonu 17:30

- muhtemel 11'leri karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. Trendyol 'in 20. haftasının son karşılaşmaları kapsamında bugün Beşiktaş, Kayserispor ile Beşiktaş Park'ta karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılar bu sezon 17 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. 29 puan toplayan Beşiktaş güncel olarak ligde 5. sırada yer alıyor. Beşiktaş, Kayserispor karşısında 3 puan alarak ilk 4'e yükselmeyi hedefliyor. Kayserispor ise bu sezon oynadığı 17 maçta 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligde 15. sırada yer alan Kayserispor son 3 haftada ise beraberlik ile sahadan ayrıldı. Kayserispor, Beşiktaş karşısında puan alarak küme hattından kendini uzaklaştırmayı planlıyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen kritik karşılaşmaya saatler kala Beşiktaş - Kayserispor , muhtemel 11'leri gündem oldu.

Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu, muhtemel 11! BJK'de 3 futbolcu yok

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde milli takımdan dönen Wilfried Ndidi'nin sakatlığı bulunuyor. Nijeryalı yıldız Kayserispor maçında forma giyemeyecek. Siyah beyazlıların bu sezon kadrosuna kattığı Tiago Djalo ise Alanyaspor maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Tiago Djalo bu sezon Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Trabzonspor maçlarında da sarı kart görmüştü. Portekizli futbolcu karşılaşmada kart cezalısı olduğu için oynamayacak. Ayrıca Beşiktaş tarafından bugün yapılan açıklamaya göre maç kadrosundan çıkarıldı. Siyah-beyazlı kulüp yaptığı açıklamada yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu bulguları tespit edildiği ifade edildi.

Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu, muhtemel 11! BJK'de 3 futbolcu yok

Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Felix Uduokhai, Orkun Kökçü ve Tammy Abraham ise sarı kart sınırında yer alıyor. Kayserispor maçında kart görmeleri durumunda 19. hafta kapsamında oynanacak olan Eyüpspor maçında cezalı duruma düşecekler.

Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu, muhtemel 11! BJK'de 3 futbolcu yok

Kayserispor tarafında ise sakatlıkları bulunan Hosseini ve Jung mücadelede yer almayacak. Ayrıca bahis soruşturması kapsamında ceza alan Abdulsamet Burak ve Berkan Aslan'da karşılaşmada forma giyemeyecek.

Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu, muhtemel 11! BJK'de 3 futbolcu yok

BEŞİKTAŞ - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11

Beşiktaş - Kayserispor maçında teknik direktör Sergen Yalçın'ın Uduokhai ve Emirhan Topçu stoperde görevlendirmesi bekleniyor. Milli takımdan henüz yeni dönen El Bilal Toure'nin ise karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Beşiktaş - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Emirhan, Uduokhai, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cengiz, Rashica, Cerny, Tammy Abraham

Kayserispor: Bilal, Opoku, Bennaser, Denswill, Ramazan, Furkan, Benes, Mendes, Mane, Cardoso, Onugkha

ETİKETLER
#beşiktaş
#süper lig
#kayserispor
#Maç Kadrosu
#Muhtemel 11
#Demir Ege Tıknaz
#Wilfried Ndidi
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.