 Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Keçiörengücü maç kadrosu, muhtemel 11! Beşiktaş'ta 4 futbolcu yok

Beşiktaş - Keçiörengücü maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Ziraat Türkiye Kupası C grubu 2. hafta maçları kapsamında siyah-beyazlılar bugün kendi evinde Keçiörengücü ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ta 2 futbolcunun sakatlığı bulunurken, 2 futbolcu ise kadroda yer almadı. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Keçiörengücü muhtemel 11'i merak ediliyor.

Beşiktaş Keçiörengücü maç kadrosu, muhtemel 11! Beşiktaş'ta 4 futbolcu yok
Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. hafta heyecanı devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Beşiktaş ile Keçiörengücü karşı karşıya gelecek. İlk maçta Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar 3 puanın sahibi olmuştu. Beşiktaş, Keçiörengücü'nü de mağlup ederek kupada 6 puana ulaşmayı hedefliyor. Keçiörengücü ise ilk hafta Beyoğlu Yeni Çarşı karşısında 3 puanı almayı başarmıştı. Ankara ekibi karşılaşmadan 3 puan almayı planlıyor. Karşılaşmaya saatler kala taraftarlar tarafından Beşikteş - Keçiörengücü maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

Beşiktaş Keçiörengücü maç kadrosu, muhtemel 11! Beşiktaş'ta 4 futbolcu yok

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde Cengiz Ünder ve Necip Uysal'ın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek. Sakatlıktan yeni çıkan Musafa Hekimoğlu ve Jota Silva'nın durumuna ise maç saatinde teknik ekip karar verecek. Ayrıca siyah-beyazlılarda Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takımda olan Wilfried Ndidi ve El Bilal Toure'de karşılaşmada yer almayacak. Keçiörengücü ise tam kadro, eksiksiz bir şekilde sahada olacak.

Beşiktaş Keçiörengücü maç kadrosu, muhtemel 11! Beşiktaş'ta 4 futbolcu yok

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ MUHTEMEL 11'LERİ

Beşiktaş - Keçiörengücü karşılaşmasında Devrim Şahin, Salih Uçan ve Kartal Kayra'nın ilk 11'de başlaması bekleniyor. Forvet hattında ise genç futbolcu Ahmet Sami Bircan'ın görev alacağı tahmin ediliyor. Beşiktaş - Keçiörengücü muhtemel ilk 11'leri şöyle:

Beşiktaş: Ersin, Taylan Bulut, Djalo, Emirhan, Rıdvan, salih, Kartal, Rashica, Cerny, Devrim, Ahmet

Keçiörengücü: Emre, Ali, Wellington, Oğuzcan, Hüseyin, İshak, İbrahim, Roshi, Halil Can, Haqi, Diouf

Beşiktaş Keçiörengücü maç kadrosu, muhtemel 11! Beşiktaş'ta 4 futbolcu yok

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ İSTATİSTİKLERİ

Beşiktaş ile Keçiörengücü tarihleri boyunca toplam 18 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 13'ünde siyah-beyazlılar sahadan galibiyet ile ayrılırken, 1 tanesinde Keçiörengücü galibiyet aldı. İki takım arasında oynanan 4 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Siyah-beyazlılar bu karşılaşmalarda 31 kere fileleri havalandırırken, Keçiörengücü ise 10 gol attı.

#Aktüel
