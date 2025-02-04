Beşiktaş Kırklarelispor maçını hangi kanal veriyor? Maça dakikalar kaldı

04 Şubat 2025 19:35 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 19:35

Beşiktaş Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası maçını veren kanal belli oldu. Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında bu akşam Kırklarelispor ile karşılaşacak. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak olan müsabaka, siyah-beyazlıların grup aşamasındaki ikinci maçı. Beşiktaş, kupaya Sivasspor galibiyeti ile başlarken, Kırklarelispor ise grupta Bodrum FK ile berabere kaldı. Maçı canlı olarak izlemek isteyenler, TV’den şifresiz olarak maçı takip edebilecekler.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor ile karşılaşacak. Maç, bu akşam saat 20.30'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Kırklarelispor arasındaki bu kritik Ziraat Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler, maçı hem TV üzerinden hem de A Spor'un resmi internet sitesinden takip edebilecek.

Aşağıda yer alan A Spor güncel frekans bilgileri ile Beşiktaş Kırklarelispor maçını canlı izleyebilirsiniz:

FREKANS: 12053 Mhz

SYMBOL RATE: 27500

POLARİZASYON: H ( Yatay )

FEC: 5/6

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR ZTK MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE YAYINLANACAK?

Beşiktaş-Kırklarelispor Ziraat Türkiye Kupası maçı, saat 20.30'da başlayacak. Bu müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler için yayın A Spor kanalında yapılacak.

Beşiktaş'ın Tüpraş Stadı'ndaki bakım onarım çalışmaları sebebiyle mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Bu nedenle, siyah-beyazlılar, taraftarlarına farklı bir stadyumda ev sahipliği yapacak.

BEŞİKTAŞ ZTK MAÇI HANGİ KANALDA, ATV Mİ A SPOR MU?

Beşiktaş'ın Kırklarelispor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası maçı, A Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak. Bu karşılaşma ATV kanalında yayınlanmayacak. A Spor, bu maçı hem televizyon yayını ile hem de online platform üzerinden izleyicilerine sunacak.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇI NEDEN OLİMPİYAT STADI'NDA?

Beşiktaş'ın Kırklarelispor ile oynayacağı maç, Tüpraş Stadı'nda devam eden bakım onarım çalışmaları nedeniyle Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Atatürk Olimpiyat Stadı, Beşiktaş için ayrıca önemli; çünkü siyah-beyazlılar bu stadyumda oynadıkları son iki maçta iki kupa kazanmıştı. Geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı ve bu sezon başında da Turkcell Süper Kupa'yı burada kazanan Beşiktaş, bu stadyumda başarılarını sürdürmeyi hedefleyecek.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Kırklarelispor maçı, A Spor kanalında yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR SAAT KAÇTA?

Maç, saat 20.30'da başlayacak.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.