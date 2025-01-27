Beşiktaş Kırklarelispor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? Fiyatlar belli oldu

27 Ocak 2025 16:57 - Güncelleme : 27 Ocak 2025 16:59

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarış devam ederken Kırklarelispor ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak olan maç biletleri satışa çıkıyor.

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4 Şubat Salı günü ZTK'da Beşiktaş Kırklarelispor karşılaşması oynanacak. Heyecanla beklenen müsabakaya kısa süre kala bilet fiyatları da duyuruldu.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

ZTK'da oynanacak olan müsabakanın biletleri satışa çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre kombine sahibi taraftarlar için 28 Ocak saat 11.00’den itibaren ücretsiz tanımlamaya açık olurken işlemler 28 Ocak Salı günü saat 11.00 ile 1 Şubat Cumartesi günü saat 11.00 aralığında yapılacak.

Maç biletleri 1 Şubat günü 12.00’den sonra genel satışa çıkacak. Beşiktaş tarafından yapılan duyuruda yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci evimiz Atatürk Olimpiyat Stadı'nda buluşalım! Bilet Fiyatları:

Kale Arkası: 10 TL

Batı-Doğu Tribünler: 20 TL"

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR BİLET FİYATI

Biletler 1 Şubat itibarıyla genel satışa çıkıyor. Yapılan açıklamaya göre Kale Arkası 10 TL olurken Batı-Doğu Tribünler 20 TL'den satışa çıkacak.