Beşiktaş Kırklarelispor maç kadrosu! Taraftar muhtemel ilk 11 kadrosunu bekliyor
Beşiktaş Kırklarelispor maç kadrosu taraftarın gündeminde yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadeleler devam ediyor. Müsabaka bugün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
4 Şubat Salı günü Beşiktaş ile Kırklarelispor karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında karşılaşacak iki takımın muhtemel ilk 11 kadrosu bekleniyor.
BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇ KADROSU
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka 20.30'da başlayacak. Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi sakatlıkları sebebiyle bu akşam forma giymeyecek. Bakhtiyor Zaynutdinov'un da bugün tedavisinin devam etmesi sebebiyle forma giymemesi bekleniyor.
Siyah beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi, Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Mustafa Pektemek'in oynaması tahmin ediliyor.
BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi, Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Mustafa Pektemek
Kırklarelispor: Burak Öğür, Raşit Sevindir, Erdoğan Çiftçi, Bedirhan Altunbaş, Oğuz Yıldırım, Semih Karadeniz, Taşkın Çalış, Denizhan Taşkan, Erdem Çetinkaya, Hüseyin Eray Karataş, Okan Deniz