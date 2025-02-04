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Beşiktaş Kırklarelispor maç kadrosu! Taraftar muhtemel ilk 11 kadrosunu bekliyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Şubat 2025 16:57 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:03
Beşiktaş Kırklarelispor maç kadrosu! Taraftar muhtemel ilk 11 kadrosunu bekliyor

Beşiktaş Kırklarelispor maç kadrosu taraftarın gündeminde yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadeleler devam ediyor. Müsabaka bugün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

4 Şubat Salı günü Beşiktaş ile Kırklarelispor karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında karşılaşacak iki takımın muhtemel ilk 11 kadrosu bekleniyor.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇ KADROSU

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka 20.30'da başlayacak. Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi sakatlıkları sebebiyle bu akşam forma giymeyecek. Bakhtiyor Zaynutdinov'un da bugün tedavisinin devam etmesi sebebiyle forma giymemesi bekleniyor.

Siyah beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi, Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Mustafa Pektemek'in oynaması tahmin ediliyor.

Beşiktaş Kırklarelispor maç kadrosu! Taraftar muhtemel ilk 11 kadrosunu bekliyor - 1. Resim

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi, Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Mustafa Pektemek

Kırklarelispor: Burak Öğür, Raşit Sevindir, Erdoğan Çiftçi, Bedirhan Altunbaş, Oğuz Yıldırım, Semih Karadeniz, Taşkın Çalış, Denizhan Taşkan, Erdem Çetinkaya, Hüseyin Eray Karataş, Okan Deniz

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Kaynak: TGRT Haber

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