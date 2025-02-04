Beşiktaş Kırklarelispor maç kadrosu! Taraftar muhtemel ilk 11 kadrosunu bekliyor

04 Şubat 2025 16:57 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:03

Beşiktaş Kırklarelispor maç kadrosu taraftarın gündeminde yer aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda mücadeleler devam ediyor. Müsabaka bugün Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.

Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber! Sörloth olmadı, Insigne harekatı başladı

Beşiktaş'a bir iyi bir kötü haber! Sörloth olmadı, Insigne harekatı başladı

4 Şubat Salı günü Beşiktaş ile Kırklarelispor karşı karşıya geliyor. Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında karşılaşacak iki takımın muhtemel ilk 11 kadrosu bekleniyor.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇ KADROSU

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan müsabaka 20.30'da başlayacak. Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi sakatlıkları sebebiyle bu akşam forma giymeyecek. Bakhtiyor Zaynutdinov'un da bugün tedavisinin devam etmesi sebebiyle forma giymemesi bekleniyor.

Siyah beyazlı ekipte Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi, Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Mustafa Pektemek'in oynaması tahmin ediliyor.

BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Bakhtiyor Zaynutdinov, Emirhan Topçu, Masuaku, Salih Uçan, Alex Oxlade-Chamberlain, Ernest Muçi, Joao Mario, Semih Kılıçsoy, Mustafa Pektemek

Kırklarelispor: Burak Öğür, Raşit Sevindir, Erdoğan Çiftçi, Bedirhan Altunbaş, Oğuz Yıldırım, Semih Karadeniz, Taşkın Çalış, Denizhan Taşkan, Erdem Çetinkaya, Hüseyin Eray Karataş, Okan Deniz