Beşiktaş Kırklarelispor maçı kaç kaç bitti? Beşiktaş üst üste 2. galibiyetini aldı
Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
04 Şubat 2025 23:37 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 23:47
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci maçında Beşiktaş, Kırklarelispor ile karşı karşıya geldi. Siyah beyazlı ekip ZTK’da üst üste ikinci galibiyetini elde etti.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 2. maçında Beşiktaş, Kırklarelispor'u konuk etti.
Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan müsabakada gülen taraf siyah beyazlı ekip oldu.
BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Beşiktaş karşılaşmayı 2-0’lık skorla kazandı.
D Grubu'nda üst üste 2. galibiyetini kazanan Beşiktaş puanını 6'ya yükseltti.
Kırklarelispor ise ilk mağlubiyetini aldı ve 1 puanda kaldı.
BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇ ÖZETİ
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmadı.
Dakika 62’de Muçi, rakibini geçip ceza sahası içi sağ çaprazdan yaptığı vuruşta takımını öne geçirdi.
Dakika 79’da altıpas üzerinde Joao Mario boş kaleye yaptığı vuruşta skoru belirleyen golü attı.
Kaynak: TGRT Haber