Beşiktaş Kırklarelispor maçında kimler eksik belli oldu! ZTK'da karşılaşacaklar

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

04 Şubat 2025 09:30 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 09:59

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarış devam ederken bugün Beşiktaş ile Kırklarelispor karşılaşacak. Müsabakaya saatler kala Beşiktaş'ta sakat ve cezalı olan isimler netleşti.

Taraftarın merakla beklediği BJK - Kırklarelispor maçı bugün 20.30'da başlayacak. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak olan müsabakada Beşiktaş'ta sakat ve sarı kart cezalıları gündeme geldi. BEŞİKTAŞ KIRKLARELİSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK? Müsabakada sakatlığı sebebiyle ayrı çalışan Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Terzi forma giymezken Bakhtiyor Zaynutdinov sakatlığı nedeniyle bugün oynamayacak. Cher Ndour ve Al Musrati ise maç kadrosunda yer almadı. BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL İLK 11 Bugün oynanacak olan müsabakada muhtemel kadro şöyle: Beşiktaş: Ersin, Onur, Emirhan, Zaynutdinov, Masuaku, Salih, Oxlade Chamberlain, Muçi, Joao Mario, Semih, Mustafa Kırklarelispor: Burak, Raşit, Erdoğan, Bedirhan, Oğuz, Semih, Taşkın, Denizhan, Erdem, Hüseyin Eray, Okan.