Beşiktaş Konferans Ligi rakibi kim? Beşiktaş Konferans Ligi play-off muhtemel rakipleri

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazanmıştı. Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılan siyah-beyazlılar, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmada 4-2, rövanş maçında ise 2-0 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar Avrupa Ligi'ne veda etti.

Beşiktaş yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Taraftarlar tarafından Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibi kim olduğu ve muhtemel play-off rakipleri merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ RAKİBİ KİM?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ilk maçına 7 Ağustos 2025 Perşembe günü deplasmanda çıkacak. İkinci karşılaşma ise Tüpraş Stadyumu'nda 14 Ağustos tarihinde oynanacak.

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ PLAY-OFF'LARDA KİMLE KARŞILAŞACAK?

Beşiktaş, ST Patrick's karşısında galibiyet alırsa Konferans Ligi play-off turuna çıkmaya hak kazanacak. Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off rakibi ise 4 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off muhtemel rakipleri şöyle: