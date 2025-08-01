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 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Konferans Ligi rakibi kim? Beşiktaş Konferans Ligi play-off muhtemel rakipleri

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk karşısında mağlubiyet alarak UEFA Konferans Ligi'ne düştü. Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ndeki rakibinin kim olduğu ise gündem oldu. Beşiktaş turu geçerse play-off'larda kimle karşılaşacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

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Beşiktaş Konferans Ligi rakibi kim? Beşiktaş Konferans Ligi play-off muhtemel rakipleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
01.08.2025
saat ikonu 10:57
|
GÜNCELLEME:
01.08.2025
saat ikonu 10:57

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan , ülkemizi UEFA 'nde temsil etmeye hak kazanmıştı. Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılan siyah-beyazlılar, Ukrayna ekibi ile karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmada 4-2, rövanş maçında ise 2-0 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar Avrupa Ligi'ne veda etti.

Beşiktaş Konferans Ligi rakibi kim? Beşiktaş Konferans Ligi play-off muhtemel rakipleri

Beşiktaş yoluna 3. eleme turundan devam edecek. Taraftarlar tarafından Beşiktaş'ın Konferans Ligi rakibi kim olduğu ve muhtemel rakipleri merak ediliyor.

Beşiktaş Konferans Ligi rakibi kim? Beşiktaş Konferans Ligi play-off muhtemel rakipleri

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ RAKİBİ KİM?

Temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's ile karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ilk maçına 7 Ağustos 2025 Perşembe günü deplasmanda çıkacak. İkinci karşılaşma ise Tüpraş Stadyumu'nda 14 Ağustos tarihinde oynanacak.

Beşiktaş Konferans Ligi rakibi kim? Beşiktaş Konferans Ligi play-off muhtemel rakipleri

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ PLAY-OFF'LARDA KİMLE KARŞILAŞACAK?

Beşiktaş, ST Patrick's karşısında galibiyet alırsa Konferans Ligi play-off turuna çıkmaya hak kazanacak. Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off rakibi ise 4 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Beşiktaş Konferans Ligi rakibi kim? Beşiktaş Konferans Ligi play-off muhtemel rakipleri

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi play-off muhtemel rakipleri şöyle:

  • Larne-Santa Clara
  • Lausanne Sport-Astana
  • Utrecht-Servette (Kaybedeni)
  • Neman Grodno-Klaksvik
  • Brondby-Vikingur
  • Dinamo City-Hajduk Split
  • Beitar Jerusalem-Riga FC
  • Aris Limassol-AEK
  • PAOK-Wolfsberger (Kaybedeni)
  • Austria Wien-Banik Ostrava
  • Univ Craiova-Spartak Trnava
  • Hammarby-Rosenborg
  • Midtjylland-Fredrikstad (Kaybedeni)
  • Legia-AEK Larnaca (Kaybedeni)
  • Brann-Hacken (Kaybedeni)
  • Gyor-AIK
  • Arda-Kauno Zalgiris
  • Paksi-Polissya
  • Sabah-Levski Sofia
ETİKETLER
#beşiktaş
#UEFA Konferans Ligi
#play-off
#avrupa ligi
#shakhtar donetsk
#St. Patrick's
#St. Patrick's
#Uefa Play-off
#Aktüel
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