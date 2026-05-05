Beşiktaş Konyaspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? ZTK maçı başlıyor

Beşiktaş maçı hangi kanalda ZTK canlı yayın belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Beşiktaş ile Konyaspor, bu akşam Tüpraş Stadı’nda karşı karşıya geliyor. Tek maç üzerinden oynanacak mücadelede kazanan ekip adını finale yazdıracak. Siyah-beyazlılar, taraftarı önünde avantajlı bir skor elde etmek isterken, konuk ekip deplasmanda sürpriz bir sonuçla finale yükselmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve futbolseverler tarafından yakından takip edilecek. Beşiktaş Konyaspor maçı hangi kanalda? İşte Beşiktaş Konyaspor canlı maç yayını detayları…

’nda heyecanı bu akşam oynanacak mücadelesiyle devam edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, final yolunda belirleyici olacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı, Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyle devam ediyor.
Beşiktaş Konyaspor hangi kanalda? Karşılaşma bu akşam saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.
Beşiktaş Konyaspor canlı izle! Mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Beşiktaş Konyaspor maçı hangi kanalda? İki ekip daha önce Türkiye Kupası'nda 9 kez karşı karşıya geldi.
Beşiktaş maçı hangi kanalda? Maçın canlı izlenmesi için ATV'nin resmi web sitesinde de yayın sekmesi bulunuyor.
Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Toure, Oh.
Konyaspor'un ilk 11'i: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Gonçalves, Muleka.
BEŞİKTAŞ KONYASPOR CANLI İZLE

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak yarı final mücadelesi, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle takip edilecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşmada iki takım da finale yükselmek için sahaya çıkacak ve mücadele boyunca yüksek tempo bekleniyor. Siyah-beyazlı ekip, iç saha avantajını kullanarak skoru lehine çevirmeyi amaçlarken, yeşil-beyazlı ekip deplasmanda kontrollü bir oyunla sonuca gitmeye çalışacak.

Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve tek maç üzerinden oynanacak olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Kazanan taraf doğrudan finale yükselecek. İki ekip daha önce Türkiye Kupası’nda 9 kez karşı karşıya gelirken, bu maçta da dengeyi bozacak skor belirleyici olacak. Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayınla ekranlara gelecek.

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇ KADROSU

Mücadelede 11’ler belli oldu:

Beşiktaş 11: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Toure, Oh.

Konyaspor 11: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Gonçalves, Muleka.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, şifresiz ve HD kalitesinde izlenebilecek. Uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri de paylaşıldı.

ATV’nin SD ve HD yayınları tek frekans üzerinden izlenebiliyor. İzleyiciler, uydu alıcılarında frekans 12053 MHz, symbol rate 27500, polarizasyon yatay ve FEC 5/6 değerlerini girerek kanalı izleyebilecek. Arama işlemi tamamlandığında kanal listesine eklenerek erişim sağlanabilecek.

ATV BEŞİKTAŞ KONYASPOR MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler ATV yayını üzerinden maçı takip edebilecek. Bunun yanı sıra internet üzerinden izlemek isteyenler için ATV’nin resmi web sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi de alternatif olarak sunuluyor. İnternet bağlantısı olan kullanıcılar bu yöntemle karşılaşmayı canlı izleyebilecek.

Uydu üzerinden izleme tercih edenler için frekans ayarlarının doğru şekilde yapılması gerekiyor. Menü üzerinden manuel arama seçeneği kullanılarak gerekli değerler girildiğinde ATV yayınına erişim sağlanabiliyor. Bu sayede maç hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden takip edilebiliyor.

