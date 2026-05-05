Ziraat Türkiye Kupası’nda yarı final heyecanı bu akşam oynanacak Beşiktaş Konyaspor mücadelesiyle devam edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşma, final yolunda belirleyici olacak.

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş Konyaspor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? ZTK maçı başlıyor Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı, Beşiktaş ile Konyaspor arasındaki tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Beşiktaş Konyaspor hangi kanalda? Karşılaşma bu akşam saat 20.30'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak. Beşiktaş Konyaspor canlı izle! Mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Beşiktaş Konyaspor maçı hangi kanalda? İki ekip daha önce Türkiye Kupası'nda 9 kez karşı karşıya geldi. Beşiktaş maçı hangi kanalda? Maçın canlı izlenmesi için ATV'nin resmi web sitesinde de yayın sekmesi bulunuyor. Beşiktaş'ın ilk 11'i: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Toure, Oh. Konyaspor'un ilk 11'i: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Gonçalves, Muleka.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak yarı final mücadelesi, futbolseverlerin yoğun ilgisiyle takip edilecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşmada iki takım da finale yükselmek için sahaya çıkacak ve mücadele boyunca yüksek tempo bekleniyor. Siyah-beyazlı ekip, iç saha avantajını kullanarak skoru lehine çevirmeyi amaçlarken, yeşil-beyazlı ekip deplasmanda kontrollü bir oyunla sonuca gitmeye çalışacak.

Karşılaşma saat 20.30’da başlayacak ve tek maç üzerinden oynanacak olması nedeniyle büyük önem taşıyor. Kazanan taraf doğrudan finale yükselecek. İki ekip daha önce Türkiye Kupası’nda 9 kez karşı karşıya gelirken, bu maçta da dengeyi bozacak skor belirleyici olacak. Beşiktaş Konyaspor maçı canlı yayınla ekranlara gelecek.

Beşiktaş 11: Ersin, Murillo, Agbadou, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Asllani, Orkun, Olaitan, Toure, Oh.

Konyaspor 11: Bahadır, Uğurcan, Nagalo, Adil, Berkan, Melih, Jevtovic, Deniz, Bardhi, Gonçalves, Muleka.

Beşiktaş ile Konyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final mücadelesi ATV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, şifresiz ve HD kalitesinde izlenebilecek. Uydu üzerinden izlemek isteyenler için güncel frekans bilgileri de paylaşıldı.

ATV’nin SD ve HD yayınları tek frekans üzerinden izlenebiliyor. İzleyiciler, uydu alıcılarında frekans 12053 MHz, symbol rate 27500, polarizasyon yatay ve FEC 5/6 değerlerini girerek kanalı izleyebilecek. Arama işlemi tamamlandığında kanal listesine eklenerek erişim sağlanabilecek.

Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyenler ATV yayını üzerinden maçı takip edebilecek. Bunun yanı sıra internet üzerinden izlemek isteyenler için ATV’nin resmi web sitesinde yer alan canlı yayın sekmesi de alternatif olarak sunuluyor. İnternet bağlantısı olan kullanıcılar bu yöntemle karşılaşmayı canlı izleyebilecek.

Uydu üzerinden izleme tercih edenler için frekans ayarlarının doğru şekilde yapılması gerekiyor. Menü üzerinden manuel arama seçeneği kullanılarak gerekli değerler girildiğinde ATV yayınına erişim sağlanabiliyor. Bu sayede maç hem televizyon hem de dijital platformlar üzerinden takip edilebiliyor.