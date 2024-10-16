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Beşiktaş-Konyaspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
16 Ekim 2024 16:41 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 17:06
Beşiktaş-Konyaspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasının hakeminin kim olduğu açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Milli aranın ardından bu hafta Trendyol Süper Lig​'de Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması oynanacak.

20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu​'nda oynanacak olan karşılaşmayı yönetecek hakem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

TFF tarafından yapılan açıklamanın ardından Beşiktaş-Konyaspor maçının hakeminin kim olacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Beşiktaş-Konyaspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı - 1. Resim

BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçını hakem Kadir Sağlam​ yönetecek.

Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Ali Can Alp yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev alacak.

Beşiktaş-Konyaspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı - 2. Resim

KADİR SAĞLAM BEŞİKTAŞ​ İSTATİSTİKLERİ

Kadir Sağlam bu sezon henüz siyah-beyazlıların karşılaşmasını yönetmedi.

Deneyimli hakem geçtiğimiz sezon ise Beşiktaş'ın 3 maçında görev aldı.

Bu karşılaşmaların ikisinde kara kartallar berabere kalırken birinde ise sahadan galibiyet ile ayrıldı.

Beşiktaş bu karşılaşmalarda 5, rakipleri ise 8 sarı kart gördü.

Siyah-beyazlılar Kadir Sağlam'ın yönettiği maçlarda penaltı kullanmazken rakipleri ise 1 tane kullandı.

  • 20 Ağustos 2023 / Beşiktaş-Pendikspor / 1:1 / Sarı Kart 4:4 / Penaltı 0:1
  • 25 Aralık 2023 / Hatayspor-Beşiktaş / 1:2 / Sarı Kart 1:1 
  • 12 Şubat 2024 / Kayserispor-Beşiktaş / 0:0 / Sarı Kart 3:0 

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Kaynak: TGRT HABER
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