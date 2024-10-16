Beşiktaş-Konyaspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

16 Ekim 2024 16:41 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 17:06

Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasının hakeminin kim olduğu açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.

Milli aranın ardından bu hafta Trendyol Süper Lig​'de Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması oynanacak. 20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu​'nda oynanacak olan karşılaşmayı yönetecek hakem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamanın ardından Beşiktaş-Konyaspor maçının hakeminin kim olacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor. BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM? TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçını hakem Kadir Sağlam​ yönetecek. Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Ali Can Alp yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev alacak. KADİR SAĞLAM BEŞİKTAŞ​ İSTATİSTİKLERİ Kadir Sağlam bu sezon henüz siyah-beyazlıların karşılaşmasını yönetmedi. Deneyimli hakem geçtiğimiz sezon ise Beşiktaş'ın 3 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların ikisinde kara kartallar berabere kalırken birinde ise sahadan galibiyet ile ayrıldı. Beşiktaş bu karşılaşmalarda 5, rakipleri ise 8 sarı kart gördü. Siyah-beyazlılar Kadir Sağlam'ın yönettiği maçlarda penaltı kullanmazken rakipleri ise 1 tane kullandı. 20 Ağustos 2023 / Beşiktaş-Pendikspor / 1:1 / Sarı Kart 4:4 / Penaltı 0:1

25 Aralık 2023 / Hatayspor-Beşiktaş / 1:2 / Sarı Kart 1:1

12 Şubat 2024 / Kayserispor-Beşiktaş / 0:0 / Sarı Kart 3:0 İlgili Haberler Süper Lig'de 9. haftanın hakemleri açıklandı!