Beşiktaş-Konyaspor maçının hakeminin kim olduğu açıklandı
Trendyol Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Konyaspor karşılaşmasının hakeminin kim olduğu açıklandı. TFF tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek.
Milli aranın ardından bu hafta Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş-Konyaspor karşılaşması oynanacak.
20 Ekim Pazar günü saat 16.00'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı yönetecek hakem Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.
TFF tarafından yapılan açıklamanın ardından Beşiktaş-Konyaspor maçının hakeminin kim olacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ-KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Süper Lig'in dokuzuncu haftasında oynanacak Beşiktaş-Konyaspor maçını hakem Kadir Sağlam yönetecek.
Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını ise Abdullah Bora Özkara ve Ali Can Alp yapacak.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak ise Çağdaş Altay görev alacak.
KADİR SAĞLAM BEŞİKTAŞ İSTATİSTİKLERİ
Kadir Sağlam bu sezon henüz siyah-beyazlıların karşılaşmasını yönetmedi.
Deneyimli hakem geçtiğimiz sezon ise Beşiktaş'ın 3 maçında görev aldı.
Bu karşılaşmaların ikisinde kara kartallar berabere kalırken birinde ise sahadan galibiyet ile ayrıldı.
Beşiktaş bu karşılaşmalarda 5, rakipleri ise 8 sarı kart gördü.
Siyah-beyazlılar Kadir Sağlam'ın yönettiği maçlarda penaltı kullanmazken rakipleri ise 1 tane kullandı.
- 20 Ağustos 2023 / Beşiktaş-Pendikspor / 1:1 / Sarı Kart 4:4 / Penaltı 0:1
- 25 Aralık 2023 / Hatayspor-Beşiktaş / 1:2 / Sarı Kart 1:1
- 12 Şubat 2024 / Kayserispor-Beşiktaş / 0:0 / Sarı Kart 3:0