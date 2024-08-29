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Beşiktaş Lugano maçı bugün saat 21.00'da başlayacak! Yayınlanacağı kanal belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
29 Ağustos 2024 11:34 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:49
Beşiktaş Lugano maçı bugün saat 21.00&#039;da başlayacak! Yayınlanacağı kanal belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Play-off turu kapsamında Beşiktaş ile Lugano karşı karşıya gelecek. Berabere sonuçlanan ilk maçın ardından bugün siyah-beyazlılar Avrupa Ligi bileti almaya çalışacak. Beşiktaş-Lugano maçının hangi kanalda yayınlanacağı ve saati belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, 22 Ağustos Perşembe günü Lugano ile İsviçre'de karşı karşıya geldi. 

3-3 berabere biten karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılar, İsviçreli ekibi konuk etmeye hazırlanıyor.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş-Lugano maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusunun cevabı araştırılıyor.

Beşiktaş Lugano maçı bugün saat 21.00'da başlayacak! Yayınlanacağı kanal belli oldu - 1. Resim

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Lugano arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi Play-off karşılaşması rövanş maçı Exxen platformu üzerinden yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Siyah-beyazlıların rövanş karşılaşması 29 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 21.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmayı Beşiktaş kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Siyah-beyazlılar mağlup olarak sahadan ayrılır ise UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

Beşiktaş Lugano maçı bugün saat 21.00'da başlayacak! Yayınlanacağı kanal belli oldu - 2. Resim

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecekken yardımcılıklarını ise Radu Chinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu yapacak.

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Kaynak: TGRT HABER
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