Beşiktaş Lugano maçı bugün saat 21.00'da başlayacak! Yayınlanacağı kanal belli oldu

29 Ağustos 2024 11:34 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 11:49

Son dakika | Beşiktaş'ta bir transfer daha! Felix Uduokhai resmen açıklandı

Son dakika | Beşiktaş'ta bir transfer daha! Felix Uduokhai resmen açıklandı

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Beşiktaş, 22 Ağustos Perşembe günü Lugano ile İsviçre'de karşı karşıya geldi.

3-3 berabere biten karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılar, İsviçreli ekibi konuk etmeye hazırlanıyor.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş-Lugano maçı hangi kanalda, saat kaçta sorusunun cevabı araştırılıyor.

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ve Lugano arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi Play-off karşılaşması rövanş maçı Exxen platformu üzerinden yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ-LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Siyah-beyazlıların rövanş karşılaşması 29 Ağustos 2024 Perşembe günü saat 21.00'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak.

Karşılaşmayı Beşiktaş kazanırsa UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etmeye hak kazanacak.

Siyah-beyazlılar mağlup olarak sahadan ayrılır ise UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇININ HAKEMİ KİM?

Karşılaşmayı Romanyalı hakem Radu Petrescu yönetecekken yardımcılıklarını ise Radu Chinguleac ile Mircea Mihail Grigoriu yapacak.