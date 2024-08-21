Beşiktaş - Lugano maçı kamp kadrosunda Muleka ve Aboubakar yer almadı
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş'ın rakibi Lugano ile maçına kısa süre kala kamp kadrosu da açıklandı. Beşiktaş kamp kadrosunda Muleka ve Aboubakar'ın yer almaması üzerine neden yok, sakat mı araması da yapıldı.
22 Ağustos Perşembe günü oynanacak olan BJK - Lugano maçına kısa süre kala taraftarlar muhtemel 11'i ve kamp kadrosunu merak ediyordu.
Bugün açıklanan kadroya göre siyah beyazlılarda 3 isim yer almadı.
BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI KAMP KADROSUNDA KİMLER EKSİK?
Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmanın kadrosu bugün belli oldu.
Kadroada Vincent Aboubakar, Bahtiyar Zaynutdinov ve Muleka'nın olmaması da taraftarın dikkatini çekti.
LUGANO MAÇINDA MULEKA VE ABOUBAKAR NEDEN YOK, SAKAT MI?
Muleka'nın kamp kadrosunda yer almamasıyla beraber sosyal medyada taraftarlar sebebi hakkında konuştu. Oyuncunun transfer görüşmeleri gerçekleştirmesi nedeniyle kadroda yer almadığı ifade ediliyor.
Aboubakar'ın kadroda olmamasının sebebi bilinmiyor.
BEŞİKTAŞ - LUGANO MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ilk maç yarın oynanırken TSİ 21.30'da başlayacak.
Rövanş maçı ise 29 Ağustos günü oynanırken siyah beyazlıların yenmesi halinde Avrupa Ligi'nde mücadele sürecek.