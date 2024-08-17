Beşiktaş-Lugano maçının hakeminin kim olduğu belli oldu! Morten Krogh'un karnesi

17 Ağustos 2024 15:56 - Güncelleme : 17 Ağustos 2024 16:07

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın rakibi belli oldu!

Temsilcimiz Beşiktaş, 2024-2025 sezonunun ilk Avrupa maçına çıkmaya hazırlanıyor.

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Lugano ile karşılaşacak olan siyah-beyazlıların ilk maçını kimin yöneteceği belli oldu.

BEŞİKTAŞ LUGANO MAÇININ HAKEMİ KİM OLDU?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Beşiktaş-Lugano arasında 22 Ağustos Perşembe günü İsviçre'de oynanacak olan maçı Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.

Yardımcılıklarını ise Dennis Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi Mikkel Redder olurken VAR koltuğunda ise Rob Dieperink oturacak.

AVAR'da da Hollandalı Erwin Blank görev alacak.

MORTEN KROGH BEŞİKTAŞ KARNESİ

36 yaşındaki deneyimli hakem Morten Krogh kariyeri boyunca Beşiktaş'ın hiçbir karşılaşmasını yönetmedi.

Türk takımlarının da hiçbir karşılaşmasını yönetmen hakem 2023-2024 sezonunda toplam 27 maç yönetti.

Bu karşılaşmalarda 96 sarı, 3 sarıdan-kırmızı kart gösterirken 14 kere de penaltı verdi.