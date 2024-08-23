Beşiktaş Lugano'ya yenilirse UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacağı muhtemel rakipleri

23 Ağustos 2024 08:57 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 09:12

Beşiktaş'tan ayrılan Joe Worrall, Burnley ile anlaştı!

Beşiktaş'tan ayrılan Joe Worrall, Burnley ile anlaştı!

UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda temsilcimiz Beşiktaş 22 Ağustos'ta Lugano karşısında ilk maçına çıktı.

İsviçre'de oynanan karşılaşma 1-1 beraberlik ile sonuçlandı.

Eşitliği bozacak olan rövanş karşılaşması ise 29 Ağustos Perşembe günü TÜPRAŞ Stadyumu'nda oynanacak.

Taraftarlar tarafından bu karşılaşma sonucunda Beşiktaş'ın Lugano'ya yenilmesi durumunda muhtemel rakipleri merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ LUGANO'YA YENİLİRSE UEFA KONFERANS LİGİ'NE Mİ GİDECEK?

Siyah-beyazlılar, Lugano karşısında istedikleri sonucu alamazsa UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam edecek.

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ'NDE ELEME OYNAYACAK MI?

UEFA tarafından yeni açıklanan sisteme göre Beşiktaş ön eleme oynamadan direkt UEFA Konferans Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

BEŞİKTAŞ LUGANO'YA YENİLİRSE MUHTEMEL RAKİPLERİ KİM?

Lugano'ya yenilmesi durumunda UEFA Konferans Ligi'nden yoluna devam edecek olan Beşiktaş dördüncü torbadan katılacak.