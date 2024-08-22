Beşiktaş Lugano'yu yenerse UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacak! Muhtemel rakipleri belli oldu

22 Ağustos 2024 14:45 - Güncelleme : 22 Ağustos 2024 15:04

Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda İsviçre ekibi Lugano ile eşleşti.

Temsilcimiz ilk maçına bugün saat 21.30'da İsviçre deplasmanında çıkacak.

İkinci karşılaşma ise Tüpraş Stadyumu'nda 29 ağustos Perşembe günü saat 21.00'da oynanacak.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş, Lugano'yu yenerse UEFA Avrupa Ligi'nde yer alıp almayacağı ve muhtemel rakipleri merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ LUGANO'YU YENERSE UEFA AVRUPA LİGİ'NE GİDECEK Mİ?

Siyah-beyazlılar oynanacak olan iki maçın ardından Lugano'yu elerse UEFA'nın yeni sistemine göre direkt olarak UEFA Avrupa Ligi'nde oynamaya hak kazanacak.

BEŞİKTAŞ LUGANO'YU YENERSE KİMLE KARŞILAŞACAK, MUHTEMEL RAKİPLERİ?

UEFA tarafından yapılan yeni değişikliklere göre Beşiktaş, Lugano'yu yenerse UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri ise şöyle: