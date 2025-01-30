Beşiktaş maç kadrosu ve muhtemel ilk 11! Kimlerin eksik olduğu belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

30 Ocak 2025 11:19 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 11:30

Beşiktaş Twente maç kadrosu taraftarın gündeminde. Bu akşam Twente ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. Heyecanla beklenen maç öncesinde Beşiktaş maç kadrosu da netleşti. Muhtemel ilk 11'e göre kimlerin eksik olacağı da taraftar tarafından araştırılıyor.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde 30 Ocak Perşembe akşamı Beşiktaş, Twente ile mücadele edecek. Taraftarlar Beşiktaş muhtemel ilk 11 kadrosunu şimdiden araştırmaya başladı. BEŞİKTAŞ TWENTE MAÇ KADROSU Beşiktaş'ın maç kadrosunda yer alan isimler şöyle: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Almoatasem Al Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özürap. BEŞİKTAŞ MUHTEMEL İLK 11 KADROSU Bu akşam oynanacak olan Twente - Beşiktaş karşılaşmasında muhtemel 11'ler belli oldu. Maça çıkacak olan ilk 11 kadrosu maça kısa süre kala takımlar tarafından duyurulacak. Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Zaynutdinov, Masuaku, Musrati, Rashica, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Immobile Twente: Unnerstall, Lagerbielke, Hoorenbeeck, Rooij, Eddine, Kjölö, Steijn, Vlap, Sadilek, Wolfswinkel, Rots BJK MAÇ KAMP KADROSU Siyah beyazlı ekibin kamp kadrosunda yer alan isimler şöyle: Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Almoatasem Al Musrati, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Ciro Immobile, Joao Mario, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Fahri Kerem Ay, Emirhan Topçu, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Arda Berk Özürap. İlgili Haberler 29 Ocak Bağcılar, Beşiktaş elektrik kesintisinin ne zaman biteceği belli oldu Beşiktaş'ta beklenen ayrılık: Taraftarı çileden çıkaran Jean Onana yolcu Twente hangi ülkenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi oldu