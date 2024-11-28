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Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı kaç kaç bitti?

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
28 Kasım 2024 23:03 - Güncelleme : 28 Kasım 2024 23:21
Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu.

Provokasyon ihtimali nedeniyle tarafsız sahada seyircisiz oynanan karşılaşmada temsilcimiz Beşiktaş​, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv​ karşısında 3-1 yenildi.

Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Simone Sozza yönetti.

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BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci hafta maçında Maccabi Tel-Aviv’e 3-1 mağlup oldu.

Maccabi Tel-Aviv, bu galibiyetle Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini almış oldu.

Siyah-beyazlılar ise Avrupa Ligi’nde 3’üncü mağlubiyetini aldı.

Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı kaç kaç bitti? - 2. Resim

BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MAÇ ÖZETİ

Maccabi Tel-Aviv, 23’üncü dakikada Kanichowsky ile öne geçti.

Beşiktaş skoru 38’inci dakikada Rafa Silva’nın sürdüğü top sonrası bulduğu golle eşitledi. 

45+3’üncü dakikada Maccabi Tel-Aviv skoru 2-1’e getirdi.

80’inci dakikada Maccabi Tel-Aviv farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.

Sıkça Sorulan Sorular
21. sırada.

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Kaynak: TGRT Haber
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