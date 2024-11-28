Beşiktaş Maccabi Tel Aviv maçı kaç kaç bitti?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv'e 3-1 mağlup oldu.
Provokasyon ihtimali nedeniyle tarafsız sahada seyircisiz oynanan karşılaşmada temsilcimiz Beşiktaş, İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv karşısında 3-1 yenildi.
Müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan hakem Simone Sozza yönetti.
BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci hafta maçında Maccabi Tel-Aviv’e 3-1 mağlup oldu.
Maccabi Tel-Aviv, bu galibiyetle Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini almış oldu.
Siyah-beyazlılar ise Avrupa Ligi’nde 3’üncü mağlubiyetini aldı.
BEŞİKTAŞ MACCABİ TEL AVİV MAÇ ÖZETİ
Maccabi Tel-Aviv, 23’üncü dakikada Kanichowsky ile öne geçti.
Beşiktaş skoru 38’inci dakikada Rafa Silva’nın sürdüğü top sonrası bulduğu golle eşitledi.
45+3’üncü dakikada Maccabi Tel-Aviv skoru 2-1’e getirdi.
80’inci dakikada Maccabi Tel-Aviv farkı ikiye çıkardı ve karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı.