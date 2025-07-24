Beşiktaş Shakhtar Donetsk CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Shakhtar Donetsk’i konuk ediyor. Tüpraş Stadı’nda oynanacak karşılaşma, siyah-beyazlıların yeni sezonun ilk resmi maçı olacak.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK CANLI İZLE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında, bu akşam saat 21.00’de Tüpraş Stadı’nda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Maç, HT Spor kanalında canlı yayınlanacak. Siyah-beyazlılar, taraftarları önünde güçlü bir performans sergileyerek, 31 Temmuz’da Polonya’daki rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Bulgar hakem Georgi Kabakov’un yöneteceği müsabaka, Beşiktaş’ın 2025-2026 sezonundaki ilk resmi sınavı olacak.

Beşiktaş, yeni sezon öncesi Avusturya’da gerçekleştirdiği hazırlık kampında dört maç oynadı. İlk maçta St. Pölten’i 2-0 yenen siyah-beyazlılar, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı, ancak Wolfsberger’e 3-2 ve Petrzalka 1898’e 2-1 mağlup oldu. Toplamda 6 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 6 gol gördü.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçı, bu akşam saat 21.00’de Tüpraş Stadı’nda oynanacak ve HT Spor kanalında canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın hakemliğini Bulgar hakem Georgi Kabakov üstlenecek.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK İLK 11'LER

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı 11’leri belli oldu:

Beşiktaş’ın 11’i: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Gedson, Abraham.

Shakhtar Donetsk’in 11’i: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, Santana, Ocheretko, Sudakov, Kevin, Eguinaldo.

BEŞİKTAŞ UEFA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçı bu akşam saat 9’dan sonra HT Spor kanalından ve HT Spor resmi internet sitesi üzerinden canlı izlenebilecek. Maçın Türkiye’deki tek yayıncısı HT Spor olacak. HT Spor üzerinden Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını tablet, bilgisayar ve telefondan canlı izleyebilirsiniz.