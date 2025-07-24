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Beşiktaş Shakhtar Donetsk CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Beşiktaş Shakhtar Donetsk canlı yayın ile hangi kanalda ekranlara geleceği açıklandı. Beşiktaş, 2025-2026 sezonu UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında, Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Tüpraş Stadı’nda karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, taraftarları önünde avantajlı bir skor elde ederek, rövanş maçı öncesi tur şansını güçlendirmeyi hedefliyor. İşte Beşiktaş Shakhtar Donetsk canlı yayın bilgisi…

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Beşiktaş Shakhtar Donetsk CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 20:27
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 20:29

, 2. eleme turu ilk maçında ’i konuk ediyor. ’nda oynanacak karşılaşma, siyah-beyazlıların yeni sezonun ilk resmi maçı olacak.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK CANLI İZLE

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında, bu akşam saat 21.00’de Tüpraş Stadı’nda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Maç, HT Spor kanalında canlı yayınlanacak. Siyah-beyazlılar, taraftarları önünde güçlü bir performans sergileyerek, 31 Temmuz’da Polonya’daki rövanş maçı öncesi avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlıyor. Bulgar hakem Georgi Kabakov’un yöneteceği müsabaka, Beşiktaş’ın 2025-2026 sezonundaki ilk resmi sınavı olacak.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Beşiktaş, yeni sezon öncesi Avusturya’da gerçekleştirdiği hazırlık kampında dört maç oynadı. İlk maçta St. Pölten’i 2-0 yenen siyah-beyazlılar, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı, ancak Wolfsberger’e 3-2 ve Petrzalka 1898’e 2-1 mağlup oldu. Toplamda 6 gol atan Beşiktaş, kalesinde de 6 gol gördü.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçı, bu akşam saat 21.00’de Tüpraş Stadı’nda oynanacak ve HT Spor kanalında canlı olarak ekranlara gelecek. Maçın hakemliğini Bulgar hakem Georgi Kabakov üstlenecek.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK İLK 11'LER

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı 11’leri belli oldu:

Beşiktaş’ın 11’i: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Jurasek, Demir Ege, Orkun, Rafa Silva, Rashica, Gedson, Abraham.

Shakhtar Donetsk’in 11’i: Riznyk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, Santana, Ocheretko, Sudakov, Kevin, Eguinaldo.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

BEŞİKTAŞ UEFA MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçı bu akşam saat 9’dan sonra HT Spor kanalından ve HT Spor resmi internet sitesi üzerinden canlı izlenebilecek. Maçın Türkiye’deki tek yayıncısı HT Spor olacak. HT Spor üzerinden Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçını tablet, bilgisayar ve telefondan canlı izleyebilirsiniz.

ETİKETLER
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#beşiktaş
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#uefa avrupa ligi
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#shakhtar donetsk
#tüpraş stadı
#Aktüel
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