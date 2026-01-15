Beşiktaş Keçiörengücü CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasında kritik karşılaşmalardan biri bu akşam İstanbul’da oynanacak. Beşiktaş, yeni yılın ilk resmi maçında Ankara Keçiörengücü’nü konuk edecek.

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta karşılaşması televizyon ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, ATV aracılığıyla canlı olarak ekrana gelecek. Karşılaşma, şifresiz yayın kapsamında izlenebilecek ve uydu alıcısı bulunan izleyiciler için ek bir platform gerektirmeyecek.

ATV yayınına ek olarak karşılaşma, kanalın resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Bilgisayar, tablet ve mobil cihazlardan erişim sağlanabilen bu yayın, maç saatinde eş zamanlı olarak açılacak.

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ KADROSU

Beşiktaş - Keçiörengücü maç kadrosu açıklandı:

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Cerny, Rashica, Toure, Abraham.

Keçiörengücü: Emre, Welington, Oğuzcan, Süleyman, Hakan, İshak, Erkam, Diaby, Halil, Tahsin, Fernandes.

ATV CANLI YAYIN BEŞİKTAŞ MAÇI NASIL İZLENİR?

ATV canlı yayını, uydu yayını üzerinden olduğu gibi internet aracılığıyla da izlenebilecek. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, güncel frekans bilgilerini girerek ATV yayınını kesintisiz şekilde takip edebilecek. Yayın, maç saati itibarıyla doğrudan stadyumdan aktarılacak.

İnternet üzerinden izlemek isteyenler için ATV resmi internet adresinde yer alan canlı yayın sayfasını kullanılabilecek. Resmi site üzerinden sunulan yayın, bilgisayar ve mobil cihazlarda ek bir uygulama gerektirmeden açılacak. Beşiktaş Keçiörengücü maç yayın kalitesi Full HD olarak sunulacak.

ATV BEŞİKTAŞ KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI İZLE

Beşiktaş Ankara Keçiörengücü karşılaşması ATV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. Yayın, Ziraat Türkiye Kupası yayın hakları kapsamında şifresiz olarak verilecek. Maç öncesinde ekrana gelecek “Kupa Günlüğü” programı ile birlikte karşılaşmaya dair gelişmeler paylaşılacak.

Karşılaşma saati olan 20.30 itibarıyla canlı yayın başlayacak ve mücadele tamamlanana kadar kesintisiz sürecek. Yayın, hem SD hem de HD seçenekleriyle izlenebilecek. Uydu, kablo ve internet üzerinden aynı anda erişim sağlanabilecek.

ATV HD FREKANS BİLGİLERİ 2026

ATV’nin 2026 yılına ait güncel uydu frekans bilgileri açıklandı. Kanal, Türksat uydusu üzerinden tek frekans aracılığıyla SD ve HD yayınlarını izleyicilere ulaştıracak. Güncel frekans bilgileri şu şekilde paylaşıldı: 12053 MHz frekans, 27500 symbol rate, FEC 5/6 ve yatay polarizasyon.

Uydu alıcısına manuel kanal ekleme işlemiyle bu bilgiler girilerek ATV yayını izlenebilecek. Frekans taraması tamamlandıktan sonra kanal, alıcı listesinin sonuna eklenecek. Bazı uydu alıcılarında FEC değeri otomatik olarak tanımlanacak.

ATV CANLI YAYIN AKIŞI 15 OCAK

ATV’nin 15 Ocak tarihli yayın akışı belli oldu:

19:45 - Kupa Günlüğü

20:30 - Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü

22:50 - Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

00:00 - Kuruluş Orhan

03:00 - Kardeşlerim

05:30 - Aldatmak