Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Beşiktaş Keçiörengücü CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

Beşiktaş Keçiörengücü maçı canlı yayın ile şifresiz izlenebilecek. Beşiktaş Keçiörengücü maç kadrosu ilk 11’ler belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü bu akşam İstanbul’da karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.30’da başlayacak ve hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak. Kupaya galibiyetle başlayan iki takım, gruptaki iddiasını sürdürmek için sahaya çıkacak. İşte Beşiktaş Keçiörengücü canlı maç bilgileri…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Keçiörengücü CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.01.2026
saat ikonu 19:55
|
GÜNCELLEME:
15.01.2026
saat ikonu 19:57

’nda grup aşamasında kritik karşılaşmalardan biri bu akşam İstanbul’da oynanacak. , yeni yılın ilk resmi maçında Ankara ’nü konuk edecek.

Beşiktaş Keçiörengücü CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ikinci hafta karşılaşması televizyon ekranlarından futbolseverlerle buluşacak. Mücadele, aracılığıyla canlı olarak ekrana gelecek. Karşılaşma, şifresiz yayın kapsamında izlenebilecek ve uydu alıcısı bulunan izleyiciler için ek bir platform gerektirmeyecek.

Beşiktaş Keçiörengücü CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

ATV yayınına ek olarak karşılaşma, kanalın resmi internet sitesi üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek. Bilgisayar, tablet ve mobil cihazlardan erişim sağlanabilen bu yayın, maç saatinde eş zamanlı olarak açılacak.

Beşiktaş Keçiörengücü CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

BEŞİKTAŞ - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ KADROSU

Beşiktaş - Keçiörengücü maç kadrosu açıklandı:

Beşiktaş: Ersin, Taylan, Djalo, Uduokhai, Rıdvan, Demir Ege, Kartal Kayra, Cerny, Rashica, Toure, Abraham.

Keçiörengücü: Emre, Welington, Oğuzcan, Süleyman, Hakan, İshak, Erkam, Diaby, Halil, Tahsin, Fernandes.

Beşiktaş Keçiörengücü CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

ATV CANLI YAYIN BEŞİKTAŞ MAÇI NASIL İZLENİR?

ATV canlı yayını, uydu yayını üzerinden olduğu gibi internet aracılığıyla da izlenebilecek. Uydu alıcısı bulunan izleyiciler, güncel frekans bilgilerini girerek ATV yayınını kesintisiz şekilde takip edebilecek. Yayın, maç saati itibarıyla doğrudan stadyumdan aktarılacak.

Beşiktaş Keçiörengücü CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

İnternet üzerinden izlemek isteyenler için ATV resmi internet adresinde yer alan sayfasını kullanılabilecek. Resmi site üzerinden sunulan yayın, bilgisayar ve mobil cihazlarda ek bir uygulama gerektirmeden açılacak. Beşiktaş Keçiörengücü maç yayın kalitesi Full HD olarak sunulacak.

Beşiktaş Keçiörengücü CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

ATV BEŞİKTAŞ KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI İZLE

Beşiktaş Ankara Keçiörengücü karşılaşması ATV ekranlarında futbolseverlerle buluşacak. Yayın, Ziraat Türkiye Kupası yayın hakları kapsamında şifresiz olarak verilecek. Maç öncesinde ekrana gelecek “Kupa Günlüğü” programı ile birlikte karşılaşmaya dair gelişmeler paylaşılacak.

Karşılaşma saati olan 20.30 itibarıyla canlı yayın başlayacak ve mücadele tamamlanana kadar kesintisiz sürecek. Yayın, hem SD hem de HD seçenekleriyle izlenebilecek. Uydu, kablo ve internet üzerinden aynı anda erişim sağlanabilecek.

Beşiktaş Keçiörengücü CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

ATV HD FREKANS BİLGİLERİ 2026

ATV’nin 2026 yılına ait güncel uydu frekans bilgileri açıklandı. Kanal, Türksat uydusu üzerinden tek frekans aracılığıyla SD ve HD yayınlarını izleyicilere ulaştıracak. Güncel frekans bilgileri şu şekilde paylaşıldı: 12053 MHz frekans, 27500 symbol rate, FEC 5/6 ve yatay polarizasyon.

Uydu alıcısına manuel kanal ekleme işlemiyle bu bilgiler girilerek ATV yayını izlenebilecek. Frekans taraması tamamlandıktan sonra kanal, alıcı listesinin sonuna eklenecek. Bazı uydu alıcılarında FEC değeri otomatik olarak tanımlanacak.

Beşiktaş Keçiörengücü CANLI nereden izlenir? Şifresiz maç başlıyor

ATV CANLI YAYIN AKIŞI 15 OCAK

ATV’nin 15 Ocak tarihli yayın akışı belli oldu:

19:45 - Kupa Günlüğü

20:30 - Beşiktaş - Ankara Keçiörengücü

22:50 - Nihat Hatipoğlu ile Miraç Kandili Özel

00:00 - Kuruluş Orhan

03:00 - Kardeşlerim

05:30 - Aldatmak

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#atv
#canlı yayın
#keçiörengücü
#ziraat türkiye kupası
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.