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Aktüel
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 21:54

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi maçı başlıyor

Hoffenheim Beşiktaş UEFA maçı hangi kanalda belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Beşiktaş, Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak mücadelede siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarındaki maçlarına bir yenisini daha ekleyecek. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde kadro durumu ve sahaya çıkacak ilk 11 merak ediliyor. Kocaelispor maçında sakatlanan Vaclav Cerny, Hoffenheim deplasmanında takımını yalnız bırakacak. Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü ile Sırp santrfor Dusan Vlahovic, son haftalardaki gol performanslarıyla takımın hücum hattında dikkat çeken isimler arasında bulunuyor. Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hoffenheim Beşiktaş kanal ayrıntıları belli oldu.

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi maçı başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
15.10.2026
saat ikonu 21:52
|
GÜNCELLEME:
15.10.2026
saat ikonu 21:54

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim deplasmanında sahaya çıkıyor. Almanya'daki Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın ilk 11'leri belli olurken siyah-beyazlıların kadrosundaki tek eksik Vaclav Cerny oldu. Kocaelispor karşılaşmasında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek olan Çek futbolcunun yokluğunda Beşiktaş'ın hücum hattında Orkun Kökçü, Dusan Vlahovic ve diğer ilk 11 oyuncuları görev alacak. Hoffenheim Beşiktaş maçı hangi kanalda? Ayrıntılar…

HOFFENHEİM BEŞİKTAŞ MAÇI BAŞLIYOR

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Almanya temsilcisi Hoffenheim ile deplasmanda karşılaşacak. Rhein-Neckar-Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Karşılaşmada Belçikalı hakem Lawrence Visser görev yapacak. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında sürdürdüğü performansın ardından Hoffenheim karşısında da sahaya çıkacak. İki takımın karşılaşması öncesinde teknik heyetlerin belirlediği ilk 11'ler de açıklandı.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi maçı başlıyor

Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi kapsamında oynadığı maçlarda altı galibiyet aldı. Siyah-beyazlılar, Midtjylland karşısında 1-0 ve 2-0'lık skorlarla kazanırken Hradec Kralove karşısında da iki mücadeleyi 1-0'lık sonuçlarla tamamladı. Kauno Zalgiris ile oynadığı ilk karşılaşmayı 3-0 kazanan Beşiktaş, rövanşta 1-0 mağlup oldu. Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenen siyah-beyazlı takım, söz konusu maçlarda toplam 12 gol attı ve kalesinde iki gol gördü.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi maçı başlıyor

Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta Hoffenheim karşılaşması öncesinde kadrodaki tek eksik Vaclav Cerny oldu. Süper Lig'in yedinci haftasında Kocaelispor ile oynanan maçta sakatlanarak oyuna devam edemeyen Çek kanat oyuncusunun yapılan MR incelemesinde sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem tespit edildi. Cerny, bu sakatlığı nedeniyle Almanya deplasmanında forma giyemeyecek. Beşiktaş'ın hücum hattında ise Orkun Kökçü ve Dusan Vlahovic'in performansı takip edilecek.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi maçı başlıyor

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hoffenheim ile Beşiktaş arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, Türkiye saatiyle 22.00'de başlayacak. Almanya'daki Rhein-Neckar-Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadeleyi Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Karşılaşmanın yayın bilgileri, maçı televizyondan veya internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler tarafından araştırılıyor.

Hoffenheim-Beşiktaş karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Maçı uydu üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1'in Türksat 4A üzerinden yayın yapan kanal frekans bilgilerini kullanabilecek. İnternet üzerinden izlemek isteyenler ise TRT 1'in resmî internet sitesindeki canlı yayın bölümüne başvurabilecek. Yayın için bağlantı ve uydu ayarlarının karşılaşma öncesinde kontrol edilmesi, izleme sırasında yaşanabilecek teknik sorunların önüne geçilmesine yardımcı olabilir.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi maçı başlıyor

TRT 1 HD yayını için belirtilen Türksat 4A frekansı 11.794, polarizasyon bilgisi dikey (V), sembol oranı 30000 ve FEC değeri 3/4 olarak paylaşıldı. TRT 1 SD yayını içinse 11.958 frekansı, dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC değeri kullanılıyor. İzleyiciler, televizyonlarının uydu ayarlarını bu bilgilere göre düzenleyerek kanala ulaşabilir. İnternet üzerinden izleme tercihinde bulunan futbolseverler de TRT 1'in canlı yayın sayfasını kullanabilir.

HOFFENHEİM BEŞİKTAŞ 11'LER

Hoffenheim ile Beşiktaş arasındaki mücadele öncesinde iki takımın sahaya çıkacağı ilk 11'ler belli oldu. Ev sahibi Hoffenheim, kalede Baumann ile görev yapacak. Savunma hattında Coufal, Ozan, Machida ve Bernardo bulunurken orta saha ve hücum bölgesinde Kramaric, Burger, Avdulllahu, Daghim, Asllani ve Hlozek yer alacak. Alman ekibinin ilk 11'inde milli futbolcu Ozan Kabak da görev yapacak. Bu sezon yedi karşılaşmada forma giyen Ozan, söz konusu maçlarda bir gol kaydetti.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? Hoffenheim UEFA Avrupa Ligi maçı başlıyor

Beşiktaş'ın ilk 11'inde ise kaleci Nübel görev alacak. Savunmada Murillo, Agbadou, Emirhan ve Ouattara forma giyecek. Orta saha ve hücum hattında Ndidi, Orkun, Olaitan, İlhan, Trossard ve Oh yer alacak. Siyah-beyazlı takımda kaptan Orkun Kökçü, bu sezon çıktığı 13 maçta beş gol attı. Sırp santrfor Dusan Vlahovic ise sekiz karşılaşmada altı gol kaydetti. Ancak açıklanan ilk 11 listesinde Vlahovic'in adı bulunmuyor. Vaclav Cerny de yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer alamayacak.

Hoffenheim ilk 11: Baumann, Coufal, Ozan, Machida, Bernardo, Kramaric, Burger, Avdulllahu, Daghim, Asllani, Hlozek.

Beşiktaş ilk 11: Nübel, Murillo, Agbadou, Emirhan, Ouattara, Ndidi, Orkun, Olaitan, İlhan, Trossard, Oh.

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