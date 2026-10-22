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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 21:11

Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Crystal Palace maçı şifresiz verilecek

Beşiktaş Crystal Palace hangi kanalda belli oldu. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İngiltere temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadelede siyah-beyazlı ekip, Avrupa Ligi'nde elde ettiği iki galibiyetin ardından serisini sürdürmek ve puan tablosundaki konumunu güçlendirmek için sahaya çıkacak. İstanbul'da oynanacak karşılaşma öncesinde Beşiktaş'ın bu sezon Avrupa kupalarında aldığı sonuçlar, iç sahadaki başarılı performansı ve takımın eksik oyuncuları gündeme geldi. İngiliz temsilcisi Crystal Palace ise Avrupa Ligi'nde ilk iki haftayı bir galibiyet ve bir mağlubiyetle tamamladı. Beşiktaş maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Beşiktaş Avrupa maçı kanal bilgisi açıklandı.

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Editor
 TGRT Haber
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Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Crystal Palace maçı şifresiz verilecek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
22.10.2026
saat ikonu 21:09
|
GÜNCELLEME:
22.10.2026
saat ikonu 21:11

'nde yoluna devam eden , organizasyonun üçüncü haftasında 'ı ağırlamaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı takım, eleme turları dahil Avrupa kupalarında oynadığı sekiz maçta yedi galibiyet alırken, lig aşamasındaki ilk iki karşılaşmasını da kazanmayı başardı. Teknik direktör Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta karşılaşma öncesinde kaptan 'nün sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. 'nda oynanacak mücadelede Beşiktaş, taraftarı önündeki başarılı sonuçlarına bir yenisini eklemek için sahaya çıkacak. Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte detaylar…

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Crystal Palace, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında İstanbul'da karşı karşıya gelecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak müsabakanın başlama saati 22.00 olarak açıklandı. Siyah-beyazlı takım, Avrupa Ligi'nin ilk iki haftasında elde ettiği galibiyetlerin ardından İngiliz temsilcisini de mağlup ederek organizasyondaki puanını artırmak için sahaya çıkacak.

Mücadelede Hollanda Futbol Federasyonundan Danny Makkelie düdük çalacak. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hessel Steegstra ve Jan de Vries üstlenecek. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında deplasmanda Hoffenheim'ı 3-2 mağlup ederken ilk haftada Olimpik Marsilya karşısında 4-1'lik galibiyet elde etti. Bu sonuçlarla lig aşamasında iki maçta altı puana ulaşan siyah-beyazlılar, Crystal Palace karşılaşmasında da kazanarak üst sıralardaki yerini korumak istiyor.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Crystal Palace maçı şifresiz verilecek

İlk 11’ler açıklandı:

Beşiktaş 11: Nübel, Taylan, Djalo, Ümit, Ouattara, Kartal, Ndidi, Miretti, İlhan, Trossard, Oh.

Crystal Palace 11: Benitez, Richards, Disasi, Canvot, Khalaili, Kamada, Wharton, Mitchell, McNeil, Pino, Mateta.

BEŞİKTAŞ'IN AVRUPA LİGİ PERFORMANSI

Beşiktaş, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde eleme turları dahil toplam sekiz karşılaşmaya çıktı ve bu maçların yedisini kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ikinci eleme turunda Midtjylland'ı ilk maçta 1-0, rövanşta 2-0 mağlup etti. Bir sonraki turda Hradec Kralove karşısında iki mücadeleyi de 1-0 kazanan Beşiktaş, play-off aşamasında ise Kauno Zalgiris'i ilk maçta 3-0 yendi. Rövanşta 1-0 mağlup olmasına rağmen turu geçen İstanbul temsilcisi, lig aşamasına galibiyetlerle başladı.

Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Olimpik Marsilya'yı 4-1 yenen Beşiktaş, ikinci haftada Hoffenheim deplasmanından 3-2'lik galibiyetle döndü. Siyah-beyazlılar, söz konusu sekiz maçlık süreçte rakip fileleri 15 kez havalandırırken kalesinde dört gol gördü.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Crystal Palace maçı şifresiz verilecek

BEŞİKTAŞ'IN İÇ SAHA KARNESİ

Beşiktaş, bu sezon Tüpraş Stadı'nda Süper Lig ve Avrupa kupalarında oynadığı sekiz karşılaşmanın tamamından galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takım, ligde Eyüpspor'u 1-0, Arca Çorum FK'yi 6-2, Erzurumspor FK'yi 3-0 ve Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Avrupa kupalarında ise Midtjylland karşısında 1-0, Hradec Kralove karşısında 1-0, Kauno Zalgiris karşısında 3-0 ve Olimpik Marsilya karşısında 4-1'lik skorlarla kazandı.

İç sahada oynadığı bu sekiz maçta toplam 21 gol atan Beşiktaş, kalesinde yalnızca dört gol gördü. Taraftarı önünde aldığı sonuçlarla başarılı bir grafik çizen siyah-beyazlı ekip, Crystal Palace karşısında da galibiyet serisini sürdürmek istiyor. Tüpraş Stadı'ndaki mücadelede alınacak sonuç, Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki puan durumunu da doğrudan etkileyecek.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Crystal Palace maçı şifresiz verilecek

BEŞİKTAŞ'TA ORKUN KÖKÇÜ EKSİK

Beşiktaş'ta Crystal Palace karşılaşması öncesinde kaptan Orkun Kökçü forma giyemeyecek. UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında oynanan Hoffenheim maçında sakatlanan milli futbolcu, Süper Lig'de Trabzonspor karşısında da takımını yalnız bırakmıştı. Sakatlığı devam eden Orkun Kökçü, İngiliz temsilcisiyle oynanacak üçüncü hafta mücadelesinde de sahada yer alamayacak.

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile Crystal Palace arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi üçüncü hafta karşılaşması, TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanacak. Mücadeleyi internet üzerinden takip etmek isteyen futbolseverler için TRT 1'in resmî internet sitesindeki canlı yayın seçeneği de bulunuyor. Karşılaşma ayrıca Tabii üzerinden izlenebilecek. Böylece futbolseverler, maçın yayınını televizyonun yanı sıra internet üzerinden de takip edebilecek.

Beşiktaş-Crystal Palace maçını uydu üzerinden şifresiz izlemek isteyenler, TRT 1'in Türksat 4A üzerinden yayımlanan frekans bilgilerini kullanabilecek. HD yayın için 11.794 frekans, dikey polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleri belirtiliyor. SD yayın tercih eden izleyiciler için ise 11.958 frekans, dikey polarizasyon, 27500 sembol oranı ve 5/6 FEC bilgileri paylaşılıyor. Uydu alıcısındaki kanal ayarlarının bu bilgilere göre yapılması, yayına erişim açısından önem taşıyor.

Beşiktaş maçı hangi kanalda? BJK Crystal Palace maçı şifresiz verilecek

TRT 1 HD VE SD UYDU FREKANS BİLGİLERİ

Beşiktaş ile Crystal Palace arasındaki mücadeleyi uydu alıcısı üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, TRT 1 HD veya SD yayını tercih edebilecek. HD yayın daha yüksek görüntü çözünürlüğü sunarken SD yayın da standart çözünürlükte izleme imkânı sağlıyor. Her iki yayın için de Türksat 4A uydusu üzerinden belirtilen frekans ve teknik ayarların kullanılması gerekiyor.

TRT 1 HD frekans bilgileri:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11.794

Polarizasyon: V / Dikey

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

TRT 1 SD frekans bilgileri:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11.958

Polarizasyon: V / Dikey

Sembol oranı: 27500

FEC: 5/6

BEŞİKTAŞ CRYSTAL PALACE MAÇINI İNTERNETTEN İZLEME SEÇENEKLERİ

Karşılaşmayı televizyon dışında internet üzerinden izlemek isteyen futbolseverler, TRT 1'in resmî internet sitesinde yer alan canlı yayın bölümünü kullanabilecek. Tabii de maç için belirtilen yayın seçenekleri arasında bulunuyor. İnternet üzerinden izleme sırasında ilgili platformun canlı yayın sayfasına erişilmesi gerekiyor.

Beşiktaş Crystal Palace maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

  • ABD: Paramount+
  • Almanya: RTL+
  • Azerbaycan: CBC Sport
  • Brezilya: CazeTV
  • Danimarka: TV2 Play
  • Norveç: TV3+ Norway
  • Ukrayna: MEGOGO Football 6
ETİKETLER
#Beşiktaş
#orkun kökçü
#UEFA Avrupa ligi
#crystal palace
#tüpraş stadı
#Aktüel
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