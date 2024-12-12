Beşiktaş maçı hangi kanalda? Bodo Glimt ile karşılaşacak
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 12 Aralık Perşembe akşamı oynanacak olan Beşiktaş - Bodo Glimt maçının yayınlandığı kanal futbolseverlerin gündeminde yer aldı.
Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'yi temsil ediyor. Bu akşamın maç programına göre BJK ile Bodo Glimt müsabakası 23.00'te oynanacak.
BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Bugün oynanacak olan Beşiktaş - Bodo Glimt maçı 12 Aralık Perşembe akşamı 23.00'te başlayacak.
Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - BODO GLİMT MUHTEMEL İLK 11 KADROSU
Bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın kadrosu henüz netleşmedi. Muhtemel kadro şöyle:
Bodo/Glimt: Haykin, Björtuft, Wembangomo, Gundersen, Bjorkan, Berg, Fet, Evjen, Zinckernagel, Helmersen, Hauge
Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Zaynutdinov, Onur, Salih, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih