Beşiktaş maçı hangi kanalda? Bodo Glimt ile karşılaşacak

12 Aralık 2024 10:22 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 10:26

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. 12 Aralık Perşembe akşamı oynanacak olan Beşiktaş - Bodo Glimt maçının yayınlandığı kanal futbolseverlerin gündeminde yer aldı.

Avrupa Ligi'nde Beşiktaş​, Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye​'yi temsil ediyor. Bu akşamın maç programına göre BJK ile Bodo Glimt​ müsabakası 23.00'te oynanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün oynanacak olan Beşiktaş - Bodo Glimt maçı 12 Aralık Perşembe akşamı 23.00'te başlayacak.

Müsabakayı canlı olarak izlemek isteyenler TRT 1 ekranlarından yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ - BODO GLİMT MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmanın kadrosu henüz netleşmedi. Muhtemel kadro şöyle:

Bodo/Glimt: Haykin, Björtuft, Wembangomo, Gundersen, Bjorkan, Berg, Fet, Evjen, Zinckernagel, Helmersen, Hauge

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Zaynutdinov, Onur, Salih, Musrati, Gedson, Rafa Silva, Muçi, Semih