Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak belli oldu! Shaktar Donetsk ile karşılaşacak

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde bugün BJK, Shaktar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Dünyanın her yerinden takip edilen ligde bugün oynanacak olan Beşiktaş Shaktar Donetsk maçının yayınlandığı kanal netleşti.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bugün Shaktar Donetsk ile mücadele edecek. Arda Turan yönetimindeki Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk maçı bu akşam 21.00'de başlayacak. Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan karşılaşma televizyon ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Bulgar hakem Georgi Kabakov'un yöneteceği maç bugün 21.00'de HT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ SHAKTAR DONETSK MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Süper Lig ekibi Beşiktaş, bugün Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. 2025-2026 sezonunun ilk maçında evinde yapacağı maça saatler kalırken 31 Temmuz Perşembe günü maçın rövanşı oynanacak. Avusturya'da gerçekleştirilen kampta 4 hazırlık maçı oynayan Beşiktaş'ın maçı HT Spor üzerinden yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ UEFA LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Siyah beyazlı ekibin UEFA listesinde yer alan isimler şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham"