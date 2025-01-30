Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu! Avrupa Ligi'nde Twente ile karşılaşacak

30 Ocak 2025 15:59 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 16:06

Beşiktaş maçını canlı izlemek isteyenler bu akşam 23.00'te başlayacak olan müsabakanın yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı. 30 Ocak Perşembe akşamı ligde oynanacak olan maça saatler kaldı. Muhtemel 11 ve puan durumları da taraftarın gündeminde.

Twente hangi ülkenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi oldu

Twente hangi ülkenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi oldu

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Avrupa Ligi'nde bugün Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray maçları oynanacak. Siyah beyazlı ekip Twente ile mücadele edecek. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyenler yayın bilgilerini araştırıyor.

BEŞİKTAŞ TWENTE MAÇI NEREDEN İZLENİR?

UEFA Avrupa Ligi'nde yarış sürerken bugün Türkiye temsilcilerimiz Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray rakipleri ile mücadele edecek. 30 Ocak akşamı 23.00'te başlayacak olan müsabakaya kısa süre kala yayıncı bilgileri de taraftarın gündemine yerleşti.

Beşiktaş Twente maçı TRT Spor Yıldız kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak olan Beşiktaş - Twente müsabakası TRT Spor Yıldız kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. Müsabakayı canlı izlemek isteyenler TRT Spor Yıldız üzerinden izleyebilecek.

BJK MAÇI HAKEMİ KİM?

Bugün oynanacak olan müsabakanın hakemi Polonyalı hakem Szymon Marciniak oldu. Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik ise yardımcılıklarını üstlenecek.