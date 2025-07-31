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 | Sumru Tarhan

Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu! Maç bu akşam oynanacak

Bu akşam Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile mücadele edecek. Bu akşam 21.00'de oynanacak olan Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu. İlk maçta yenilgi alan BJK bugün galibiyet için mücadele edecek.

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Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu! Maç bu akşam oynanacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 14:13
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 14:13

2. eleme turu rövanş maçında oynanacak olan BJK maçına saatler kaldı. Taraftarın nefeslerini tutarak beklediği maç için bekleyiş sürerken bilgileri de paylaşıldı.

BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Krakow kentindeki Reymana Stadı'nda bugün 21.00'de oynanacak olan maçı için bekleyiş sürüyor. Binlerce taraftarın yakından takip ettiği müsabaka bugün 21.00'de başlarken ilk maçtaki yenilgi telafi edilmek isteniyor. Siyah beyazlı ekip ilk maçta yenilgi alırken bu akşam galibiyet için savaşacak.

Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu! Maç bu akşam oynanacak

Maçın hakemi İspanya Federasyonundan hakem Juan Martinez Munuera olurken karşılaşma HT Spor ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş maç kadrosunu galibiyet odaklı kurarken ilk 11'ler için bekleyiş devam ediyor.

Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor belli oldu! Maç bu akşam oynanacak

BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI NEREDEN İZLENİR?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda yenilmesi halinde ligde veda edecek ve UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Siyah beyazlı ekibin yenilmesi durumunda Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla mücadele edecek. Heyecanla beklenen Beşiktaş maçı bugün HT Spor ekranlarında yayınlanacak.

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ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
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#Aktüel
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