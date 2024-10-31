Beşiktaş-Malmö maçı biletlerinin hafta sonu satışa çıkması bekleniyor

31 Ekim 2024 11:07 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:24

UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçları kapsamında temsilcimiz Beşiktaş, Malmö ile Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen vatandaşlar Beşiktaş-Malmö maçının biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.

Bu sezon Avrupa Ligi​'ne kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş​, Lyon deplasmanından bu durumu değiştirdi ve sahadan 3 puan ile ayrıldı.

Avrupa Ligi'nde geri dönüş gerçekleştirerek ilk 8'e giren takımlar arasında adını yazdırmak isteyen siyah-beyazlılar bu hafta Malmö'yü konuk edecek.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş-Malmö maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta maçları kapsamında 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak olan Beşiktaş-Malmö karşılaşmasının biletlerinin bu hafta sonu satışa çıkması bekleniyor.

Kulüp tarafından henüz biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Ancak genel olarak Beşiktaş evinde oynadığı Avrupa maçlarının biletlerini 4 gün önce satışa çıkartıyor.

Son oynanan Beşiktaş-Frankfurt mücadelesinin biletleri de karşılaşmaya 4 gün kala satışa çıkmıştı.

BEŞİKTAŞ-MALMÇ MAÇ BİLET​ FİYATLARI BELLİ OLDU MU, NE KADAR?

Siyah-beyazlılar tarafından henüz biletlerinin fiyatlarının ne kadar olacağıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Kulübün bilet satış duyurusunun ardından fiyatları da açıklaması bekleniyor.

Beşiktaş'ın bir önceki evinde oynadığı Frankfurt karşılaşmasının biletlerinin fiyatı şöyle olmuştu: