Beşiktaş-Malmö maçı biletlerinin hafta sonu satışa çıkması bekleniyor
UEFA Avrupa Ligi dördüncü hafta maçları kapsamında temsilcimiz Beşiktaş, Malmö ile Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen vatandaşlar Beşiktaş-Malmö maçının biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacağını araştırmaya başladı.
Bu sezon Avrupa Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş, Lyon deplasmanından bu durumu değiştirdi ve sahadan 3 puan ile ayrıldı.
Avrupa Ligi'nde geri dönüş gerçekleştirerek ilk 8'e giren takımlar arasında adını yazdırmak isteyen siyah-beyazlılar bu hafta Malmö'yü konuk edecek.
Taraftarlar tarafından Beşiktaş-Malmö maçının biletlerinin ne zaman satışa çıkacağı merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
Avrupa Ligi'nin dördüncü hafta maçları kapsamında 6 Kasım Çarşamba günü saat 18.30'da oynanacak olan Beşiktaş-Malmö karşılaşmasının biletlerinin bu hafta sonu satışa çıkması bekleniyor.
Kulüp tarafından henüz biletlerin ne zaman satışa çıkacağı ile ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Ancak genel olarak Beşiktaş evinde oynadığı Avrupa maçlarının biletlerini 4 gün önce satışa çıkartıyor.
Son oynanan Beşiktaş-Frankfurt mücadelesinin biletleri de karşılaşmaya 4 gün kala satışa çıkmıştı.
BEŞİKTAŞ-MALMÇ MAÇ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU MU, NE KADAR?
Siyah-beyazlılar tarafından henüz biletlerinin fiyatlarının ne kadar olacağıyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Kulübün bilet satış duyurusunun ardından fiyatları da açıklaması bekleniyor.
Beşiktaş'ın bir önceki evinde oynadığı Frankfurt karşılaşmasının biletlerinin fiyatı şöyle olmuştu:
- Loca 162: 27.500 TL
- Loca 152: 24.000 TL
- VIP 100: 20.000 TL
- VIP 101-126: 17.500 TL
- Doğu Alt 115-116 Blok: 6.000 TL
- Batı Alt 102-125 Blok: 6.000 TL
- Doğu Alt 114-117 Blok: 5.500 TL
- Batı Alt 103-124 Blok: 4.750 TL
- Doğu Alt 113-118 Blok: 4.750 TL
- Batı Üst 430-401 Blok: 4.500 TL
- Batı Üst 429-402 Blok: 3.750 TL
- Batı Üst 428-403 Blok: 3.250 TL
- Doğu Üst Tüm Bloklar: 2.700 TL
- Güney Alt Tüm Bloklar: 1.300 TL
- Güney Üst Tüm Bloklar: 1.250 TL
- Kuzey Alt Tüm Bloklar: 1.250 TL
- Kuzey Üst Tüm Bloklar: 1.150 TL