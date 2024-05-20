Beşiktaş, Marsilya'da kiralık olarak forma giyen Jean Onana'nın silahlı saldırıya uğradığını açıkladı
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
20 May 2024 17:21 - Güncelleme : 20 May 2024 17:26
Beşiktaş'tan Marsilya'ya kiralık giden Jean Onana, hırsızlık girişiminin ardından silahlı saldırıya uğradı. Beşiktaş, olayla ilgili bir açıklama yaptı. Jean Onana'ya ne oldu? İşte detaylar...
Sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Jean Onana, devre arasında Marsilya'ya kiralanmıştı.
Hırsızlık girişimi sonrası silahlı saldırıya maruz kaldığı Beşiktaş tarafından duyuruldu.
Olaydan yara almadan kurtulduğu belirtildi.
Beşiktaş, konuyla ilgili açıklamasında, "Jean Onana’nın Marsilya'da hırsızlık girişimi sonrası silahlı saldırıya uğradığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Onana’ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.
Onana'nın Marsilya'da 13 maça çıktığı ve 1 gol attığı biliniyor.
Kaynak: TGRT Haber