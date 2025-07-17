Beşiktaş Petrzalka 1898 maç sonucu kaç kaç? Yedekler mağlup oldu

İstanbul
Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Beşiktaş, Slovakya 2. Lig takımlarından Petrzalka ile kozlarını paylaştı.
Norveçli teknik adam Solskjaer, hazırlık maçlarında az süre alan ya da oynamayan futbolculara, Petrzalka 1898 karşısında şans tanıdı.
Siyah-beyazlılar, rakipleri karşısında 2-1 mağlup oldu.
Petrzalka 1898 10. dakikada David Bordac ve 12. dakikada Patrik Danek'in golüyle durumu 2-0’a getirirken Beşiktaş’ın tek golünü ise Ernest Muçi, 54. dakikada kaydetti.
Ole Gunnar Solskjaer, maçın ardından oyuncularına sitemde bulunurken “Bazı oyuncular fikrimi değiştiremedi” ifadelerini kullandı.
Beşiktaş, Avusturya'daki kamp çalışmalarını dört hazırlık maçının ardından tamamladı.
Kafilenin yarın Türkiye’ye dönmesi bekleniyor.