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Beşiktaş Petrzalka canlı nereden izlenir? 11’ler belli oldu

Beşiktaş Petrzalka canlı yayın ile hangi kanalda ekranlara geleceği belli oldu. Beşiktaş, Avusturya kampındaki dördüncü ve son hazırlık maçında Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile karşı karşıya geliyor. Ergo Arena’da oynanan müsabaka, TSİ 19.30’da başlayacak. Siyah-beyazlılar, kamptaki ilk üç hazırlık maçında St. Pölten’i 2-0 yendi, Admira Wacker ile 1-1 berabere kaldı ve Wolfsberger’e 3-2 mağlup oldu.

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Beşiktaş Petrzalka canlı nereden izlenir? 11’ler belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 19:22
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 19:24

, hazırlıkları kapsamında kampındaki son hazırlık maçında Petrzalka 1898 ile mücadele ediyor. Karşılaşma, Ergo Arena’da TSİ 19.30’da başlayacak.

BEŞİKTAŞ PETRZALKA CANLI İZLE

Beşiktaş, Avusturya’daki yeni sezon hazırlık kampında dördüncü ve son maçına çıkacak. Siyah-beyazlılar, Slovakya temsilcisi Petrzalka 1898 ile Ergo Arena’da karşı karşıya geliyor. Müsabaka, TSİ 19.30’da başlayacak.

Beşiktaş Petrzalka canlı nereden izlenir? 11’ler belli oldu

Beşiktaş’ın kadrosunda Ersin, Tayyip Talha, Necip, Emrecan, Emirhan, Amir, Tayfur, Ricardo, Salih, S. Emrecan ve Arroyo gibi isimler yer alırken, Petrzalka 1898’in ilk 11’inde Halouska, Alabi, Hlavatý, Bordac, Danek, Cruce-Corcy, Bajtos, Deligiannis, Sliacky, Gasparovic ve Konan bulunuyor.

Beşiktaş Petrzalka canlı nereden izlenir? 11’ler belli oldu

Avusturya kampında daha önce oynadığı üç maçta farklı sonuçlar alan siyah-beyazlılar, bu maçta da kadro derinliğini test etmeyi amaçlıyor. St. Pölten’i 2-0 mağlup eden Beşiktaş, Admira Wacker ile 1-1 berabere kalmış ve Wolfsberger’e 3-2 yenilmişti.

BEŞİKTAŞ PETRZALKA HANGİ KANALDA?

Beşiktaş Petrzalka maçı, HT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Futbolseverler, Beşiktaş’ın Petrzalka 1898 ile oynayacağı bu hazırlık maçını HT Spor’dan izleyebilecek.

HT Spor’un uydu frekans bilgileri ise şöyle: Frekans 11837 Vertical (Dikey) ve sembol oranı 30000.

Beşiktaş Petrzalka canlı nereden izlenir? 11’ler belli oldu

Yayıncı platformlar arasında Digitürk’te Kanal 75, D-Smart’ta Kanal 79, Tivibu’da Kanal 87 ve Kablo TV’de Kanal 227 yer alıyor. Ergo Arena’da oynanacak bu mücadele, Beşiktaş’ın yeni sezon öncesi son yurt dışı hazırlık sınavı olacak.

Beşiktaş Petrzalka canlı nereden izlenir? 11’ler belli oldu

BEŞİKTAŞ PETRZALKA NEREDE İZLENİR?

Beşiktaş ile Petrzalka 1898 arasındaki hazırlık maçı, Avusturya’daki Ergo Arena’da oynanıyor ve HT Spor üzerinden canlı yayınlanıyor. Maçı izlemek isteyen taraftarlar HT Spor uydu yayını üzerinden veya HT Spor resmi internet sitesinden canlı maçı izleyebilirler.

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#Aktüel
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