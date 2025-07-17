Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Petrzalka maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Siyah-beyazlılar son hazırlık maçına çıkıyor

Avusturya kampına devam eden Beşiktaş bugün Petrzalka ile son hazırlık maçına çıkacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş - Petrzalka maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı. Ayrıca Beşiktaş - Petrzalka maçında Orkun Kökçü'nün oynayıp oynamayacağı da merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş Petrzalka maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Siyah-beyazlılar son hazırlık maçına çıkıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.07.2025
saat ikonu 17:08
|
GÜNCELLEME:
17.07.2025
saat ikonu 17:08

yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampı kapsamında devam ediyor. Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında bugüne kadar 3 maça çıkan siyah-beyazlılar, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer liderliğinde gerçekleşen hazırlık maçlarının sonuncusu ise bugün Petrzalka karşısında oynanacak.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş Petrzalka maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı.

Beşiktaş Petrzalka maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Siyah-beyazlılar son hazırlık maçına çıkıyor

BEŞİKTAŞ - PETRZALKA MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden , Jurasek'in Petrzalka ile oynanacak olan hazırlık maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise önceki hazırlık maçlarında olduğu gibi teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in 11'i tamamen değiştireceği tahmin ediliyor.

Beşiktaş Petrzalka maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Siyah-beyazlılar son hazırlık maçına çıkıyor

BEŞİKTAŞ - PETRZALKA MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş - Petrzalka karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Amir, Kartal, Arroyo, Rafa Silva, Muçi, Abraham

Beşiktaş Petrzalka maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Siyah-beyazlılar son hazırlık maçına çıkıyor

BEŞİKTAŞ - PETRZALKA MAÇINDA ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın Petrzalka ile oynayacağı hazırlık maçında milli futbolcu 'nün oynamayacağı tahmin ediliyor.

Benfica'dan olan milli futbolcunun kampa yeni katılmasından dolayı hazırlık maçında oynaması beklenmiyor.

Beşiktaş Petrzalka maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Siyah-beyazlılar son hazırlık maçına çıkıyor

BEŞİKTAŞ - PETRZALKA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Wiener Neustadt Ergo Arena'da oynanacak olan Beşiktaş - Petrzalka açıklanan bilgilere göre HT Spor ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar aynı zamanda HT Spor'un YouTube kanalı üzerinden de takip edebilecekler.

Beşiktaş Petrzalka maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Siyah-beyazlılar son hazırlık maçına çıkıyor

BEŞİKTAŞ - PETRZALKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Petrzalka maçı açıklanan bilgilere göre bugün (17 temmuz 2025 Perşembe) saat 19:30'da başlayacak.

ETİKETLER
#transfer
#beşiktaş
#orkun kökçü
#hazırlık maçı
#kadro
#Tammy Abraham
#Petrzalka
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.