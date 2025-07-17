Beşiktaş Petrzalka maç kadrosu, muhtemel ilk 11! Siyah-beyazlılar son hazırlık maçına çıkıyor

Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Avusturya kampı kapsamında devam ediyor. Sezon öncesi hazırlıkları kapsamında bugüne kadar 3 maça çıkan siyah-beyazlılar, 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer liderliğinde gerçekleşen hazırlık maçlarının sonuncusu ise bugün Petrzalka karşısında oynanacak.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş Petrzalka maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri araştırılmaya başlandı.

BEŞİKTAŞ - PETRZALKA MAÇ KADROSU

Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Tammy Abraham, Jurasek'in Petrzalka ile oynanacak olan hazırlık maçında ilk 11'de başlaması bekleniyor. Karşılaşmanın ikinci yarısında ise önceki hazırlık maçlarında olduğu gibi teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in 11'i tamamen değiştireceği tahmin ediliyor.

BEŞİKTAŞ - PETRZALKA MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş - Petrzalka karşılaşmasının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Jurasek, Amir, Kartal, Arroyo, Rafa Silva, Muçi, Abraham

BEŞİKTAŞ - PETRZALKA MAÇINDA ORKUN KÖKÇÜ OYNAYACAK MI?

Beşiktaş'ın Petrzalka ile oynayacağı hazırlık maçında milli futbolcu Orkun Kökçü'nün oynamayacağı tahmin ediliyor.

Benfica'dan transfer olan milli futbolcunun kampa yeni katılmasından dolayı hazırlık maçında oynaması beklenmiyor.

BEŞİKTAŞ - PETRZALKA MAÇI NEREDEN İZLENİR, HANGİ KANALDA?

Wiener Neustadt Ergo Arena'da oynanacak olan Beşiktaş - Petrzalka hazırlık maçı açıklanan bilgilere göre HT Spor ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı taraftarlar aynı zamanda HT Spor'un YouTube kanalı üzerinden de takip edebilecekler.

BEŞİKTAŞ - PETRZALKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Beşiktaş - Petrzalka maçı açıklanan bilgilere göre bugün (17 temmuz 2025 Perşembe) saat 19:30'da başlayacak.