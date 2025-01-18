Beşiktaş - Samsunspor maçı hangi kanalda? Canlı izlemek isteyenler için yayın bilgileri belli oldu

18 Ocak 2025 18:17 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 18:26

Beşiktaş - Samsunspor maçının yayınlandığı kanal belli oldu. Günün programına göre bugün 19.00'da başlayacak olan müsabakaya dakikalar kala yayıncı bilgileri ve kadrolar duyuruldu.

Trendyol Süper Lig'de heyecan dorukta. 18 Ocak Cumartesi günü 19.00'da Beşiktaş ile Samsunspor karşılaşması başlayacak. Maçın ilk 11 kadrosu ve yayın bilgileri duyuruldu.

Binlerce taraftarın bu akşam oynanacak olan müsabakanın yayınlandığı kanalı araştırıyor.

BEŞİKTAŞ - SAMSUNSPOR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan maç beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Taraftarlar beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 kanalları üzerinden maçı izleyebilecek.

BJK - SAMSUNSPOR MAÇI CANLI YAYIN BİLGİLERİ

Bu akşam oynanacak olan müsabakanın yayınlandığı kanallar belli oldu. Taraftarlar 18 Ocak akşamı oynanacak olan maçı beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 ekranlarından izleyebilecek.

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Süper Lig'de bugün oynanacak olan müsabakada kadrolar duyuruldu. Binlerce taraftarın stadyuma akın ettiği karşılaşma beIN Sports Tod TV, Bein Sports 1 kanallarında yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ SAMSUNSPOR MAÇ KADROSU VE İLK 11

Maça kısa süre kala ilk 11 kadrosu belli oldu. Bu akşam forma giyecek olan isimler şöyle:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa Silva, Rashica, Immobile.

Samsunspor: Okan, Kingsley, Van Drongelen, Satka, Bola, Ntcham, Bennasser, Emre, Holse, Muja, Marius.

BEŞİKTAŞ MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Necip Uysal, Gabriel Paulista, Tayyip Talha Sanuç, Zaynutdinov bu akşam tedavilerinin devam etmesi sebebiyle forma giymeyecek. Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Rafa Silva, Moatasem Al-Musrati ve Ciro Immobile ise kart sınırında bulunuyor. Kart görmeleri halinde bir sonraki maçta forma giyemeyecekler.