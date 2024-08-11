Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Beşiktaş Samsunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya karnesi

Beşiktaş Samsunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya karnesi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
11 Ağustos 2024 14:23 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 14:58
Beşiktaş Samsunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya karnesi

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ve Samsunspor karşı karşıya gelecek. TFF tarafından karşılaşmanın VAR hakeminin kim olduğu açıklandı.

2024-2025 Süper Lig sezonunun ilk hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor.

11 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Samsunspor karşılaşmasının VAR hakeminin kim olacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Beşiktaş Samsunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya karnesi - 1. Resim

BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Samsunspor karşılaşmasının VAR hakemi Özgür Yankaya olacak.

Beşiktaş Samsunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya karnesi - 2. Resim

ÖZGÜR YANKAYA'NIN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Özgür Yankaya Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda toplam 5 maçında VAR Hakemi olarak görev aldı.

Bu karşılaşmaların Beşiktaş 2'sinde galibiyet, 2'sinde mağlubiyet ve 1'inde de beraberlik ile sahadan ayrıldı.

Beşiktaş 13 sarı kart görürken rakipleri ise 9 sarı kart aldı.

Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş 1 penaltı kullanırken rakipleri ise 2 tane kullandı.

2023-2024 sezonunda Özgür Yankaya toplamda 37 maçta VAR hakemi koltuğunda oturdu.

Bu maçlarda 154 sarı, 3 sarıdan-kırmızı, 1 kırmızı kart ve 14 penaltı noktası gösterildi.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...