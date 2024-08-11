Beşiktaş Samsunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya karnesi
Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş ve Samsunspor karşı karşıya gelecek. TFF tarafından karşılaşmanın VAR hakeminin kim olduğu açıklandı.
2024-2025 Süper Lig sezonunun ilk hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor.
11 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Samsunspor karşılaşmasının VAR hakeminin kim olacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.
BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Samsunspor karşılaşmasının VAR hakemi Özgür Yankaya olacak.
ÖZGÜR YANKAYA'NIN BEŞİKTAŞ KARNESİ
Özgür Yankaya Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda toplam 5 maçında VAR Hakemi olarak görev aldı.
Bu karşılaşmaların Beşiktaş 2'sinde galibiyet, 2'sinde mağlubiyet ve 1'inde de beraberlik ile sahadan ayrıldı.
Beşiktaş 13 sarı kart görürken rakipleri ise 9 sarı kart aldı.
Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş 1 penaltı kullanırken rakipleri ise 2 tane kullandı.
2023-2024 sezonunda Özgür Yankaya toplamda 37 maçta VAR hakemi koltuğunda oturdu.
Bu maçlarda 154 sarı, 3 sarıdan-kırmızı, 1 kırmızı kart ve 14 penaltı noktası gösterildi.