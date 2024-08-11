Beşiktaş Samsunspor maçının VAR hakemi Özgür Yankaya karnesi

11 Ağustos 2024 14:23 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 14:58

2024-2025 Süper Lig sezonunun ilk hafta karşılaşmaları oynanmaya devam ediyor.

11 Ağustos Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Samsunspor karşılaşmasının VAR hakeminin kim olacağı taraftarlar tarafından merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ-SAMSUNSPOR MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan bilgilere göre Süper Lig 2023-2024 sezonunun ilk haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Samsunspor karşılaşmasının VAR hakemi Özgür Yankaya olacak.

ÖZGÜR YANKAYA'NIN BEŞİKTAŞ KARNESİ

Özgür Yankaya Beşiktaş'ın 2023-2024 sezonunda toplam 5 maçında VAR Hakemi olarak görev aldı.

Bu karşılaşmaların Beşiktaş 2'sinde galibiyet, 2'sinde mağlubiyet ve 1'inde de beraberlik ile sahadan ayrıldı.

Beşiktaş 13 sarı kart görürken rakipleri ise 9 sarı kart aldı.

Geçtiğimiz sezon oynanan karşılaşmalarda Beşiktaş 1 penaltı kullanırken rakipleri ise 2 tane kullandı.

2023-2024 sezonunda Özgür Yankaya toplamda 37 maçta VAR hakemi koltuğunda oturdu.

Bu maçlarda 154 sarı, 3 sarıdan-kırmızı, 1 kırmızı kart ve 14 penaltı noktası gösterildi.