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Beşiktaş Shakhtar Donetsk 2. maç ne zaman? Siyah-beyazlılar tur için sahaya çıkacak

Beşiktaş Shakhtar Donetsk rövanş maçı önümüzdeki hafta oynanacak. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında bu akşam Tüpraş Stadı’nda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Siyah-beyazlılar, taraftarları önünde iyi bir sonuç alarak rövanş maçı öncesi avantaj yakalamayı hedefliyor.

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Beşiktaş Shakhtar Donetsk 2. maç ne zaman? Siyah-beyazlılar tur için sahaya çıkacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 22:25
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 22:27

, 2. eleme turu ilk maçında ’i konuk ediyor. ’nda oynanacak karşılaşma, siyah-beyazlıların yeni sezonun ilk resmi sınavı olacak.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü oynanacak. İlk maç ise bu akşam saat 21.00’de Tüpraş Stadı’nda oynanacak. Siyah-beyazlılar, taraftarları önünde alacağı iyi bir sonuçla, Polonya’daki rövanş maçı için avantaj sağlamayı hedefe koymuş durumda. Bulgar hakem Georgi Kabakov’un yöneteceği ilk maç, Beşiktaş’ın 2025-2026 sezonundaki ilk resmi karşılaşması olacak.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk 2. maç ne zaman? Siyah-beyazlılar tur için sahaya çıkacak

Beşiktaş, rövanş maçı öncesi sahasında iyi bir performans sergileyerek tur şansını artırmak istiyor. Shakhtar Donetsk, Arda Turan yönetiminde zorlu bir rakip olarak sahaya çıkacak. Siyah-beyazlılar, yeni transferleri Tammy Abraham, ve diğer oyuncularla kadrosunu güçlendirmiş durumda.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK 2. MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasındaki UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçı, 31 Temmuz 2025 Perşembe günü Polonya’nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı’nda oynanacak. İlk maç ise bu akşam Tüpraş Stadı’nda saat 21.00’de başlayacak ve Bulgar hakem Georgi Kabakov tarafından yönetilecek.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk 2. maç ne zaman? Siyah-beyazlılar tur için sahaya çıkacak

BEŞİKTAŞ'IN UEFA LİSTESİNDE HANGİ OYUNCULAR VAR?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu için UEFA’ya bildirdiği kadroda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham.

Ancak, Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain bu listede yer almıyor.

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