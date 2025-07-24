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 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç kadrosu, muhtemel ilk 11! BJK Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maç kadrosu karşılaşmaya saatler kala gündem oldu. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan mücadelede Beşiktaş galibiyet ile ayrılırsa deplasmana büyük bir avantaj ile gidecek. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Shakhtar Donetsk muhtemel ilk 11'leri merak ediliyor.

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Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç kadrosu, muhtemel ilk 11! BJK Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 17:01
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 17:01

'in 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan , 'nde 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde bugün ilk maçına Arda Turan liderliğindeki karşısında çıkacak.

Kendi evinde oynayacak olan temsilcimiz Beşiktaş, karşılaşmadan kesin bir galibiyet alarak, deplasmana rahat gitmek istiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadelenin şimdiden , muhtemel 'leri gündem oldu.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç kadrosu, muhtemel ilk 11! BJK Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇ KADROSU

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk karşılaşmasında yeni transferler Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de karşılaşmaya başlaması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Listesinde yer almayan Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ise karşılaşmada oynamayacak.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç kadrosu, muhtemel ilk 11! BJK Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor

Beşiktaş'un UEFA Avrupa Listesi'nde yer alan isimler şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham."

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç kadrosu, muhtemel ilk 11! BJK Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçında muhtemel ilk 11'lerin ise şöyle olması bekleniyor:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Udokhai, Jurasek, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Orkun, Abraham

Shakhtar Donetsk: Rizynk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, Allison, Bondarenko, Sudakov, Kevin, Elias

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
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