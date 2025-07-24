Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç kadrosu, muhtemel ilk 11! BJK Avrupa Ligi'nde ilk maçına çıkıyor

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamlayan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nde bugün ilk maçına Arda Turan liderliğindeki Shakhtar Donetsk karşısında çıkacak.

Kendi evinde oynayacak olan temsilcimiz Beşiktaş, karşılaşmadan kesin bir galibiyet alarak, deplasmana rahat gitmek istiyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen mücadelenin şimdiden maç kadrosu, muhtemel ilk 11'leri gündem oldu.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇ KADROSU

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk karşılaşmasında yeni transferler Tammy Abraham, David Jurasek ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de karşılaşmaya başlaması bekleniyor.

Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Listesinde yer almayan Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ise karşılaşmada oynamayacak.

Beşiktaş'un UEFA Avrupa Listesi'nde yer alan isimler şöyle:

"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham."

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MUHTEMEL İLK 11

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçında muhtemel ilk 11'lerin ise şöyle olması bekleniyor:

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Udokhai, Jurasek, Gedson, Rafa Silva, Joao Mario, Muçi, Orkun, Abraham

Shakhtar Donetsk: Rizynk, Konoplia, Bondar, Matviyenko, Pedrinho, Gomes, Allison, Bondarenko, Sudakov, Kevin, Elias