Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç sonucu kaç kaç? Beşiktaş evinde hüsrana uğradı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Arda Turan’ın çalıştırdığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup oldu.

Tüpraş Stadı'nda oynanan mücadelede David Jurasek, Tammy Abraham ve Orkun Kökçü, Shakhtar Donetsk karşısında ilk kez forma giydi.

Tammy Abraham, Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşadı.

Öte yandan Demir Ege Tıknaz, 423 gün sonra Beşiktaş'ta bir resmi maçta sahaya çıktı.

7. dakikada Santana, 28. dakikada Eguinaldo ile 67 ve 90+5'te Kevin Shakhtar Donetsk'in gollerini atan isimler oldu.

Siyah beyazlı ekibin gollerini ise 40. dakikada penaltıdan Tammy Abraham ve 87. dakikada Joao Mario attı.