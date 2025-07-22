Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç bilet fiyatları belli oldu

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu müsabakasında ülkemizi temsil edecek olan Beşiktaş, Perşembe günü 21.00'de kendi evinde Shakhtar Donetsk ile mücadele edecek. Karşılaşmayı canlı olarak televizyon ekranlarından takip etmek isteyenler için yayın bilgileri paylaşılırken maç biletleri de satışa çıktı.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında oynanacak olan Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı için bekleyiş sürüyor. Perşembe akşamı Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan maç, HT Spor ekranlarında yayınlanacak. Siyah beyazlı ekibin rakibi Donetsk, Finlandiya temsilcisi Ilves ile ilk maçını 6-0 kazanırken rövanşta 0-0'lık beraberlik alarak 2. elem turuna adını yazdırdı. Türkiye temsilcisi Beşiktaş ile 2. eleme turu müsabakaları, 24 ve 31 Temmuz'da oynanacak.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇ BİLET FİYATLARI

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu müsabakasının maç biletleri satışa çıktı. Beşiktaş takımından gelen açıklamaya göre biletlerin ön satışı saat 15.00’te BJK SuperApp’te yapılırken, genel satış 22 Temmuz Salı günü 11.00'de başlayacak. İşte BJK maçının bilet fiyatları:

VIP 100: 25 bin TL

VIP 101-126: 22 bin TL

Kategori: 7 bin TL

Kategori: 6 bin TL

Kategori: 5 bin TL

Kategori: 4 bin 500 TL

Kategori: 4 bin TL

Kategori: 3 bin 500 TL

Doğu Üst: 4 bin TL

Kategori: bin 500 TL

Kategori: bin 250 TL