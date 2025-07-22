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 | Sumru Tarhan

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç bilet fiyatları belli oldu

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçının hangi kanalda yayınlandığı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında karşılaşacak olan iki takımın müsabakası 24 Temmuz günü 21.00'de oynanacak. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar için Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç biletlerinin fiyatları duyuruldu.

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Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç bilet fiyatları belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 11:09
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 11:09

2. Ön Eleme Turu müsabakasında ülkemizi temsil edecek olan , Perşembe günü 21.00'de kendi evinde ile mücadele edecek. Karşılaşmayı canlı olarak televizyon ekranlarından takip etmek isteyenler için yayın bilgileri paylaşılırken maç biletleri de satışa çıktı.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında oynanacak olan Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı için bekleyiş sürüyor. Perşembe akşamı Tüpraş Stadı'nda oynanacak olan maç, HT Spor ekranlarında yayınlanacak. Siyah beyazlı ekibin rakibi Donetsk, Finlandiya temsilcisi Ilves ile ilk maçını 6-0 kazanırken rövanşta 0-0'lık beraberlik alarak 2. elem turuna adını yazdırdı. Türkiye temsilcisi Beşiktaş ile 2. eleme turu müsabakaları, 24 ve 31 Temmuz'da oynanacak.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç bilet fiyatları belli oldu

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇ BİLET FİYATLARI

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu müsabakasının maç biletleri satışa çıktı. Beşiktaş takımından gelen açıklamaya göre biletlerin ön satışı saat 15.00’te BJK SuperApp’te yapılırken, genel satış 22 Temmuz Salı günü 11.00'de başlayacak. İşte BJK maçının bilet fiyatları:

VIP 100: 25 bin TL

VIP 101-126: 22 bin TL

Kategori: 7 bin TL

Kategori: 6 bin TL

Kategori: 5 bin TL

Kategori: 4 bin 500 TL

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı hangi kanalda yayınlanacak? Maç bilet fiyatları belli oldu

Kategori: 4 bin TL

Kategori: 3 bin 500 TL

Doğu Üst: 4 bin TL

Kategori: bin 500 TL

Kategori: bin 250 TL

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#Futbol
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#canlı yayın
#shakhtar donetsk
#mac
#Biletsatışı
#Aktüel
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