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 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşılaşacaklar

UEFA Avrupa Ligi'nin 1. eleme turu karşılaşmaları dün oynandı. Mücadelelerin ardından Beşiktaş'ın Avrupa Ligi rakibinin kim olduğu belli oldu. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı ne zaman, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

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Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşılaşacaklar
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 09:24

bu sezon ülkemizi 'nde temsil edecek. Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılacak olan siyah-beyazlılar 3 takım ile karşı karşıya gelecek. 3 takımı yenmesi durumunda Beşiktaş, Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanacak. Avrupa Ligi'nin 1. eleme turu karşılaşmaları ise dün tamamlandı. Karşılaşmaların ardından Beşiktaş'ın rakibi ise belli oldu.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş'ın rakibinin kim olduğu merak ediliyor.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşılaşacaklar

BEŞİKTAŞ AVRUPA LİGİ RAKİBİ KİM?

Beşiktaş'ın Avrupa Ligi 2. eleme turunda rakibi, teknik direktör Arda Turan liderliğindeki Ukrayna ekibi oldu. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi'nin 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanacak olan 2 mücadelenin ardından Avrupa Ligi'nde 3. eleme turuna çıkan belli olacak.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kapsamında karşılaşacaklar

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre Beşiktaş - Shakhtar Donetsk Avrupa Ligi 2. eleme turu maçı 24 Temmuz 2025 Perşembe günü oynanacak. İlk maç Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 31 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

ETİKETLER
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#avrupa ligi
#shakhtar donetsk
#2. Eleme Turu
#Aktüel
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