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 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik mücadeleye saatler kaldı

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. ön eleme turu karşılaşmaları kapsamında bugün Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı oynanacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşmayı temsilcimiz siyah-beyazlılar kazanırsa, deplasman için büyük avantaj elde etmiş olacak. Taraftarlar tarafından Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

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Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik mücadeleye saatler kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 19:00

Avrupa'nın en prestijli 2. organizasyonu olan 'nde 2. ön eleme turu heyecanı başlıyor. Bugün (24 Temmuz 2025 Perşembe) oynanacak olan karşılaşmalar kapsamında , ile karşı karşıya gelecek.

'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, turnuvaya 1. eleme turundan katılmıştı. Ilves'i mağlup ederek 2. tura yükselen Ukrayna ekibi temsilcimiz ile eşleşti.

Beşiktaş ise Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunu 4. sırada tamamladığı için doğrudan UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turundan katılmaya hak kazanmıştı. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı merak ediliyor.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik mücadeleye saatler kaldı

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak olan Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı taraftarlar tarafından HT ekranlarından izlenebilecek.

UEFA tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov yönetecek.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik mücadeleye saatler kaldı

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. ön eleme turu karşılaşmaları kapsamında oynanacak olan Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 21.00'de başlayacak.

Rövanş maçı ise 31 Temmuz 2025 Perşembe günü saat 21.00'de düzenlenecek.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik mücadeleye saatler kaldı

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Shakhtar Donetsk maçı açıklanan bilgilere göre HT Spor ekranlarından yayınlanacak. İki takım tarihte ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı nereden izlenir, hangi kanalda? Kritik mücadeleye saatler kaldı

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK KADRO DEĞERİ

Beşiktaş'ın Transfermarkt verilerine göre güncel olarak 176.15 milyon Euro değeri, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in ise 168.98 milyon Euro değeri bulunuyor.

Beşiktaş'ın kadrosunda en değerli oyuncu 30 milyon Euro ile Orkun Kökçü olurken, Shakhtar Donetsk'in ise 32 milyon Euro ile Georgiy Sudakov'dur.

ETİKETLER
#Futbol
#türkiye
#beşiktaş
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#spor
#shakhtar donetsk
#Aktüel
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