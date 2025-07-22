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 | Sumru Tarhan

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı öncesi kamp kadrosunu duyurdu! BJK Avrupa kadrosu

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Beşiktaş Shakhtar Donetsk ile karşılaşacak. Dünyanın her yerinden takip edilen Avrupa Ligi müsabakalarına kısa süre kala Beşiktaş Shakhtar Donetsk maç kadrosu da dikkat çekti. BJK, UEFA'ya kadro bildirimi yaptı.

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Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı öncesi kamp kadrosunu duyurdu! BJK Avrupa kadrosu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 13:31
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 13:31

Türkiye temsilcisi , Ukrayna'nın takımıyla karşılaşacak. Futbolseverlerin heyecanla beklediği maça kısa süre kalırken siyah beyazlı ekip UEFA'ya kadro bildirimini yaptı. İşte BJK Shaktar Donetsk maç kadrosunda yer alan isimler!

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK MAÇ KADROSU

Beşiktaş, 2. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımı ile mücadele edecek.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı öncesi kamp kadrosunu duyurdu! BJK Avrupa kadrosu

Karşılaşma öncesinde siyah beyazlı ekip UEFA'ya kadro bildirimi yaptı. Beşiktaş'ın Avrupa kadrosunda yer alan isimler arasında Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, , Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, yer aldı.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk maçı öncesi kamp kadrosunu duyurdu! BJK Avrupa kadrosu

TAMMY ABRAHAM SHAKHTAR DONETSK MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Siyah beyazlı ekibin yeni transferi olan Tammy Abraham, gelişi ile taraftarı heyecanlandırdı. UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynanacak olan müsabaka öncesinde Abraham'ın Avrupa maçında oynama durumu da merak edildi. Tammy Abraham, Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirilen kamp kadrosunda yer aldı. Teknik direktör tarafından şans verilmesi halinde avrupa maçında forma giymesi bekleniyor.

Tammy Abraham'ın yanında yeni transfer Orkun Kökçü'nün durumu da taraftarın gündeminde. Kökçü, yaptığı açıklamalarda karşılaşmada forma giymek için çalışmalara başladığını söylerken maç kadrosu henüz duyurulmadı.

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ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
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#Tammy Abraham
#Beşiktaş Kadrosu
#Aktüel
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