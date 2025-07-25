Beşiktaş Shakhtar Donetsk rövanş maçı var mı ne zaman?

İstanbul
Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında kozlarını paylaştı.
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Shakhtar Donetsk 4-2’lik skorla kazandı.
Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi maça hızlı başladı ve 7. dakikada öne geçti.
Maç boyuncu üstünlüğü elinde tutan Shakhtar Donetsk, deplasmandan galip ayrıldı.
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselecek tarafı belirleyecek rövanş maçı 31 Temmuz'da oynanacak.
Polonya'nın Krakow şehrindeki Reymana Stadı'nda oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 21:00’da başlayacak.