Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa elenecek mi? Beşiktaş Konferans Ligi rakibi kim?

Bu sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazanan Beşiktaş, ikinci eleme turu karşılaşmaları kapsamında 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan siyah-beyazlılar, Arda Turan yönetimindeki Ukrayna karşısında 4-2 mağlubiyet ile ayrıldı. Bugün ise Beşiktaş rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmada siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk'i 3 farklı bir skorla yenerse bir üst tura geçmeye hak kazanacak.

Ancak işlerin istenildiği gibi gitmemesi durumunda olacak olan senaryolar taraftarlar tarafından araştırılıyor. Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa elenecek mi sorusu gündeme geldi.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK'E YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA ELENECEK Mİ, NE OLUR?

Beşiktaş bugün oynanacak olan Shakhtar Donetsk karşılaşmasında berabere kalırsa veya yenilirse UEFA Avrupa Ligi'nden elenecek. Siyah-beyazlılar UEFA Konferans Ligi'nin 3. ön eleme turundan devam edecek.

BEŞİKTAŞ UEFA KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİBİ KİM?

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ne düşmesi durumunda rakibi St. Patrick - Kalju maçının kazananı olacak. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmada St. Patrick 1-0 galibiyet almıştı.

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ne düşmesi durumunda ilk maçı 7 Ağustos tarihinde oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK'İ YENERSE NE OLACAK?

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'i yenmesi UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlamasına yeterli olmayacak. Siyah-beyazlıların tur atlayabilmek için Ukrayna ekibini en az 3 farkla yenmesi gerekiyor.

Beşiktaş normal sürede iki farkla Shakhtar Donetsk'i yenerse karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek.