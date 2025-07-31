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 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa elenecek mi? Beşiktaş Konferans Ligi rakibi kim?

Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu karşılaşmaları kapsamında Shakhtar Donetsk ile rövanş maçına çıkacak. Polonya'da oynanacak olan kritik mücadelede Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne devam edip etmeyeceği belli olacak. Taraftarlar tarafından Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa elenip elenmeyeceği araştırılıyor. Beşiktaş'ın Konferans Ligi'ne düşmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu.

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Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa elenecek mi? Beşiktaş Konferans Ligi rakibi kim?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 13:30
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 13:30

Bu sezon ülkemizi 'nde temsil etmeye hak kazanan , ikinci eleme turu karşılaşmaları kapsamında 24 Temmuz 2025 Perşembe günü Ukrayna ekibi ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan siyah-beyazlılar, Arda Turan yönetimindeki Ukrayna karşısında 4-2 mağlubiyet ile ayrıldı. Bugün ise Beşiktaş rövanş mücadelesinde Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa elenecek mi? Beşiktaş Konferans Ligi rakibi kim?

Karşılaşmada siyah-beyazlılar, Shakhtar Donetsk'i 3 farklı bir skorla yenerse bir üst tura geçmeye hak kazanacak.

Ancak işlerin istenildiği gibi gitmemesi durumunda olacak olan senaryolar taraftarlar tarafından araştırılıyor. Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa elenecek mi sorusu gündeme geldi.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa elenecek mi? Beşiktaş Konferans Ligi rakibi kim?

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK'E YENİLİRSE, BERABERE KALIRSA ELENECEK Mİ, NE OLUR?

Beşiktaş bugün oynanacak olan Shakhtar Donetsk karşılaşmasında berabere kalırsa veya yenilirse UEFA Avrupa Ligi'nden elenecek. Siyah-beyazlılar 'nin 3. ön eleme turundan devam edecek.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa elenecek mi? Beşiktaş Konferans Ligi rakibi kim?

BEŞİKTAŞ UEFA KONFERANS LİGİ MUHTEMEL RAKİBİ KİM?

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ne düşmesi durumunda rakibi St. Patrick - Kalju maçının kazananı olacak. İki takım arasında oynanan ilk karşılaşmada St. Patrick 1-0 galibiyet almıştı.

Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi'ne düşmesi durumunda ilk maçı 7 Ağustos tarihinde oynanacak. Rövanş mücadelesi ise 14 Ağustos tarihinde düzenlenecek.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa elenecek mi? Beşiktaş Konferans Ligi rakibi kim?

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK'İ YENERSE NE OLACAK?

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'i yenmesi UEFA Avrupa Ligi'nde tur atlamasına yeterli olmayacak. Siyah-beyazlıların tur atlayabilmek için Ukrayna ekibini en az 3 farkla yenmesi gerekiyor.

Beşiktaş normal sürede iki farkla Shakhtar Donetsk'i yenerse karşılaşma uzatmalara gidecek. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda penaltı atışları tur atlayan takımı belirleyecek.

ETİKETLER
#Futbol
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#UEFA Konferans Ligi
#shakhtar donetsk
#Aktüel
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