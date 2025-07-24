Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa ne olur elenecek mi? UEFA Konfernas Ligi'ne düşecek mi?

UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu heyecanı başladı. Karşılaşmalar kapsamında Beşiktaş bugün (24 Temmuz 2025 Perşembe) Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadelede kazanan takım 3. ön eleme turuna geçmeye hak kazanacak.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa ne olacağı, elenip elenmeyeceği merak ediliyor.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK'E YENİLİRSE NE OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. ön eleme turu çift maç eleme sistemine göre oynanıyor. Bu kapsamda Beşiktaş bugün oynanacak olan karşılaşmada Shakhtar Donetsk'e yenilirse, bir sonraki tura geçme şansını rövanş maçına bırakmış olacak.

Rövanş maçının sonucunun ardından Beşiktaş'ın durumu netlik kazanacak. Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak olan rövanş maçı ise 31 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK İLE BERABERE KALIRSA NE OLACAK?

Bugün oynanacak olan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşılaşmasında eşitlik olması durumunda 2. maç kritik olacak. İkinci maçta kazanan takım UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna çıkmaya hak kazanacak. Kaybeden takım ise Avrupa Ligi'ne veda edecek.

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ'NE Mİ DÜŞECEK?

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile oynayacağı 2 karşılaşmanın ardından mağlubiyet alırsa, Avrupa yoluna UEFA Konferans Ligi'nden devam edecek. Siyah-beyazlılar UEFA Konferans Ligi'nin 3. ön eleme turundan katılım sağlayacak.