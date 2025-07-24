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 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa ne olur elenecek mi? UEFA Konfernas Ligi'ne düşecek mi?

Beşiktaş bugün UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu karşılaşmaları kapsamında Shakhtar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa ne olur, elenecek mi sorusu gündeme geldi. Karşılaşma çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

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Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa ne olur elenecek mi? UEFA Konfernas Ligi'ne düşecek mi?
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 14:58
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 14:58

2. ön eleme turu heyecanı başladı. Karşılaşmalar kapsamında bugün (24 Temmuz 2025 Perşembe) Ukrayna ekibi ile karşı karşıya gelecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan mücadelede kazanan takım 3. ön eleme turuna geçmeye hak kazanacak.

Taraftarlar tarafından Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa ne olacağı, elenip elenmeyeceği merak ediliyor.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa ne olur elenecek mi? UEFA Konfernas Ligi'ne düşecek mi?

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK'E YENİLİRSE NE OLACAK?

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. ön eleme turu çift maç eleme sistemine göre oynanıyor. Bu kapsamda Beşiktaş bugün oynanacak olan karşılaşmada Shakhtar Donetsk'e yenilirse, bir sonraki tura geçme şansını rövanş maçına bırakmış olacak.

Rövanş maçının sonucunun ardından Beşiktaş'ın durumu netlik kazanacak. Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak olan rövanş maçı ise 31 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk'e yenilirse, berabere kalırsa ne olur elenecek mi? UEFA Konfernas Ligi'ne düşecek mi?

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK İLE BERABERE KALIRSA NE OLACAK?

Bugün oynanacak olan Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşılaşmasında eşitlik olması durumunda 2. maç kritik olacak. İkinci maçta kazanan takım UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turuna çıkmaya hak kazanacak. Kaybeden takım ise Avrupa Ligi'ne veda edecek.

BEŞİKTAŞ KONFERANS LİGİ'NE Mİ DÜŞECEK?

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk ile oynayacağı 2 karşılaşmanın ardından mağlubiyet alırsa, Avrupa yoluna UEFA 'nden devam edecek. Siyah-beyazlılar UEFA Konferans Ligi'nin 3. ön eleme turundan katılım sağlayacak.

ETİKETLER
#beşiktaş
#uefa avrupa ligi
#konferans ligi
#shakhtar donetsk
#2. Ön Eleme
#Rövanş Maçı
#Aktüel
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