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 | Hüseyin Bahcivan

Beşiktaş Shakhtar Donetsk'i yenerse kimle karşılaşacak? BJK muhtemel rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. ön eleme turu karşılaşmaları kapsamında bugün Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya gelecek. Temsilcimiz Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'i yenmesi durumunda kimle karşılaşacağı karşılaşmaya saatler kala gündeme geldi. UEFA Avrupa Ligi'nin 3. eleme turu kuraları tamamlandı. Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'i yenerse muhtemel rakibinin kim olacağı belli oldu.

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Beşiktaş Shakhtar Donetsk'i yenerse kimle karşılaşacak? BJK muhtemel rakipleri
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
24.07.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
24.07.2025
saat ikonu 18:00

Temsilcimiz yeni sezonun ilk maçına bugün 'nde çıkmaya hazırlanıyor. Arda Turan yönetimindeki ile karşılaşacak olan siyah-beyazlıların maçı saat 21.00'de başlayacak.

Tüpraş Stadyumu'ndaki karşılaşmanın ardından rövanş mücadelesi ise 31 Temmuz 2025 tarihinde oynanacak.

İlk karşılaşmanın başlamasına saatler kala taraftarlar tarafından Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i yenerse kimle karşılaşacağı araştırılmaya başlandı. Siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundaki rakibi belli oldu.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk'i yenerse kimle karşılaşacak? BJK muhtemel rakipleri

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK'İ YENERSE KİMLE KARŞILAŞACAK?

UEFA tarafından 21 Temmuz 2025 tarihinde İsviçre'nin Nyon şehrinde Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turu gerçekleştirildi. Kura çekiminin ardından Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk'i yenmesi durumunda karşılaşacağı muhtemel rakiple belli oldu.

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'i yenerse UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda - Panathinaikos eşleşmesinin mağlubu ile karşılaşacak.

Beşiktaş Shakhtar Donetsk'i yenerse kimle karşılaşacak? BJK muhtemel rakipleri

UEFA AVRUPA LİGİ 3. ELEME TURU MAÇLARI NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi'nin 3. ön eleme turunun ilk maçları 7 Ağustos 2025 tarihinde oynanacak. İkinci maçlar ise 14 Ağustos 2025 tarihinde düzenlenecek.

Lig aşaması öncesi son karşılaşmalar olan play-off turunun ise kura çekimi 4 Ağustos 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. UEFA Avrupa Ligi'nin play-off turu mücadeleleri ise 21-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

ETİKETLER
#Futbol
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