Beşiktaş Shaktar Donetsk’i nasıl eler? İşte tur için ihtimaller

Siyah-beyazlılar, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile Polonya’da mücadele edecek. Krakow’daki Reymana Stadı’nda oynanacak karşılaşma bu akşam saat 21.00’de başlayacak.

BEŞİKTAŞ NASIL TUR ATLAR?

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk’i eleyebilmesi için rövanş maçında en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı bulunuyor. İlk maçta sahasında 4-2 mağlup olan siyah-beyazlılar, bu skorun rövanşında deplasmanda güçlü bir performans sergileyerek turu geçmeyi hedefliyor. İlk karşılaşmada savunma zaafları ve pozisyon üretme konusunda sıkıntı yaşayan Beşiktaş, bu maçta daha dikkatli ve organize bir oyun sergilemek için sahaya çıkacak.

Eğer Beşiktaş, Shakhtar Donetsk karşısında 2 farklı galibiyet alırsa, mücadele uzatmalara gidecek. Ancak beraberlik, tek farklı yenilgi veya diğer tüm sonuçlarda Ukrayna temsilcisi turu geçen taraf olacak. Siyah-beyazlılar, ilk maçta yaşadıkları sorunları aşarak Krakow’daki Reymana Stadı’nda taraftarlarını sevindirecek bir sonuç almayı umut ediyor.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR’I ELERSE, YENERSE KİMİNLE OYNAYACAK?

Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’i elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi’ndeki Rangers ile Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak. Beşiktaş turu geçmesi halinde, bu iki takımdan biriyle 7 ve 14 Ağustos’ta oynanacak 3. eleme turu maçlarında mücadele edecek.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR’A ELENİRSE NE OLUR, KİMİNLE OYNAYACAK?

Eğer Beşiktaş, Shakhtar Donetsk’e elenirse, UEFA Avrupa Ligi’ne 2. eleme turunda veda edecek ve yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek. Bu durumda siyah-beyazlılar, St. Patrick’s ile Kalju eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. İlk maçta St. Patrick’s, Kalju’yu 1-0 mağlup ederek avantaj sağlamıştı. Konferans Ligi 3. eleme turu maçları, 7 ve 14 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK’İ NASIL ELER?

Beşiktaş’ın Shakhtar Donetsk’i eleyebilmesi için rövanş maçında en az 3 farklı galibiyet alması gerekiyor. İlk maçta 4-2’lik skorla mağlup olan siyah-beyazlılar, Krakow’daki Reymana Stadı’nda oynanacak maçta tur için gerekli sonucu almak adına sahada büyük bir mücadele verecek. İlk karşılaşmada pozisyon üretme konusunda zorlanan ve savunmada açıklar veren Beşiktaş, bu maçta daha disiplinli bir oyun sergilemek için sahada olacak. Maç, TSİ 21.00’de başlayacak ve İspanyol hakem Juan Martinez Munuera tarafından yönetilecek.