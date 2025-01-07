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Beşiktaş - Sivasspor maçında kimler eksik? Maç kamp kadrosu duyuruldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
07 Ocak 2025 13:20 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 13:25
Beşiktaş - Sivasspor maçında kimler eksik? Maç kamp kadrosu duyuruldu

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ederken bu akşam Beşiktaş ile Sivasspor mücadele edecek. Futbolseverler heyecanla müsabakayı beklerken eksik ve sakat olan isimler belli oldu.

Futbolseverlerin yakından takip ettiği ZTK'da bugün BJK - Sivasspor​ karşılaşması oynanacak. Taraftarların yakından takip ettiği karşılaşmada sakat ve eksik olanlar merak edildi.

BEŞİKTAŞ​ - SİVASSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Bu akşam oynanacak olan karşılaşmada Emrecan Terzi tedavisi devam ettiği için, Tayyip Talha Sanuç​ ve Al Musrati de sakatlığı sebebiyle bu akşam forma giymeyecek.

Gabriel Paulista ve Milot Rashica'nın da forma giymemesi bekleniyor.

Beşiktaş - Sivasspor maçında kimler eksik? Maç kamp kadrosu duyuruldu - 1. Resim

BJK - SİVASSPOR MAÇI KAMP KADROSU

7 Ocak Salı akşamı oynanacak olan maç öncesinde kamp kadrosu açıklandı. Beşiktaş'ın paylaştığı kadroda yer alan isimler şöyle:

" Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Göktuğ Baytekin, Jonas Svensson, Onur Bulut, Milot Rashica, Salih Uçan, Semih Kılıçsoy, Felix Uduokhai, Alex Oxlade-Chamberlain, Ciro Immobile, Joao Mario, Yakup Arda Kılıç, Bakhtiyor Zainutdinov, Ernest Muçi, Arthur Masuaku, Rafa Silva, Emirhan Topçu, Jean Onana, Cher Ndour, Can Keleş, Gedson Fernandes, Mustafa Erhan Hekimoğlu."

Beşiktaş - Sivasspor maçında kimler eksik? Maç kamp kadrosu duyuruldu - 2. Resim

BEŞİKTAŞ - SİVASSPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Sivasspor: Ali, Uğur, Murat, Camara, Sonko, Charisis, Pritchard, Moutoussamy, Emrah, Rodrigues, Manaj

Beşiktaş: Ersin, Svensson, Felix, Emirhan, Zaynutdinov, Muçi, Salih, Ndour, Gedson, Rafa Silva, Immobile

BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Bugün oynanacak olan müsabaka ATV​ ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Müsabakayı takip etmek isteyenler ATV ekranlarından maçı izleyebilecek.

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Kaynak: TGRT Haber
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