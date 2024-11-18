Beşiktaş Tel Aviv maçı ne zaman detayları belli oldu

18 Kasım 2024 16:16 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 16:31

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Beşiktaş, tarafsız sahada İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.

Milli aranın ardından UEFA Avrupa Ligi​ maçları da tüm hızıyla devam ediyor.

Temsilcimiz Beşiktaş​, Turnuvanın 5. haftasında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv​ ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ TEL AVİV MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv maçı UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında yani 28 Kasım Perşembe günü Türkiye saati ile 20:45'te başlayacak.

BEŞİKTAŞ-TEL AVİV MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş ile İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak karşılaşmanın TRT 1 ya da TRT Spor kanallarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

Karşılaşma seyircisiz olarak Macaristan'ın Debrecen kentinde oynanacak. Mücadeleye Nagyerdei Stadı ev sahipliği yapacak.